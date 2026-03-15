London (Lampost.co)–Manchester City harus menerima kenyataan pahit dalam upaya mereka mengejar takhta juara Liga Primer Inggris musim 2025/2026. Bertandang ke markas West Ham United di London Stadium, Minggu (15/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Pep Guardiola hanya mampu membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1.

Hasil seri ini menjadi kerugian besar bagi The Citizens. Pasalnya, di saat yang bersamaan, pemuncak klasemen Arsenal berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Everton. Kini, City tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 61 poin, tertinggal sembilan angka dari Meriam London yang kian kokoh di puncak dengan 70 poin.

Jalannya Pertandingan

Manchester City sebenarnya mendominasi jalannya laga sejak peluit pertama berbunyi. Dengan penguasaan bola mencapai 71 persen, Erling Haaland dan kolega terus mengurung pertahanan tuan rumah.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-31 melalui aksi Bernardo Silva. Gelandang asal Portugal tersebut berhasil mengoyak jala Mads Hermansen setelah menerima umpan matang Omar Marmoush.

Namun, keunggulan City tidak bertahan lama. West Ham yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi memberikan respons instan.

Hanya berselang empat menit, tepatnya pada menit ke-35, Konstantinos Mavropanos berhasil menyamakan kedudukan. Bek tengah asal Yunani tersebut memenangi duel udara usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Jarrod Bowen.

Memasuki babak kedua, City meningkatkan intensitas serangan. Pep Guardiola memasukkan beberapa tenaga baru untuk menambah daya dobrak.

Erling Haaland sempat mendapatkan peluang emas di dalam kotak penalti. Namun kesigapan Mads Hermansen di bawah mistar gawang The Hammers mementahkan ambisi tim tamu untuk meraih kemenangan.

Tembok Pertahanan The Hammers

Strategi bertahan yang diterapkan pelatih West Ham, Nuno Espirito Santo, terbukti sangat efektif. Duet lini belakang yang digalang Jean-Clair Todibo dan Axel Disasi tampil sangat disiplin dalam mematikan pergerakan Haaland. West Ham yang mengandalkan serangan balik sesekali mengancam lewat aksi Valentín Castellanos, namun hingga laga usai skor 1-1 tetap tidak berubah.

Bagi West Ham, tambahan satu poin ini sangat berarti dalam perjuangan mereka menghindari jurang degradasi. Saat ini, The Hammers masih tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 29 poin, hanya unggul satu angka dari zona merah.

Respons Pep Guardiola

Usai pertandingan, Pep Guardiola mengaku kecewa dengan hasil tersebut namun tetap memuji semangat juang anak asuhnya. Ia mengakui selisih sembilan poin dari Arsenal adalah tantangan besar, namun City tidak akan menyerah hingga pekan terakhir.

“Kami memiliki banyak peluang, tetapi inilah Liga Inggris, setiap laga adalah ujian yang sangat berat. Arsenal memang unggul cukup jauh, tetapi fokus kami adalah memenangi laga-laga sisa dan menunggu momentum,” ujar Guardiola.

Susunan Pemain:

West Ham United: Mads Hermansen; Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Axel Disasi; Aaron Wan-Bissaka, Tomas Soucek, Mateus Fernandes, El Hadji Malick Diouf; Jarrod Bowen, Pablo Felipe; Valentin Castellanos.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait-Nouri, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rico Lewis; Rodri, Bernardo Silva; Omar Marmoush, Antoine Semenyo, Phil Foden; Erling Haaland.