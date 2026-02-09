Bandar Lampung (Lampost.co)–Borneo FC Samarinda menunjukkan mentalitas juara saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan pekan ke-20 BRI Super League 2025/2026. Sempat tertinggal di babak pertama, tim berjuluk Pesut Etam berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2 pada laga di Stadion Sumpah Pemuda, PKOR Way Halim, Sabtu (7/2/2026).

Bermain di hadapan pendukung Lampung, The Guardians of Saburai tampil menekan sejak menit awal. Skuad asuhan Paul Munster tersebut berhasil memecah kebuntuan tepat sebelum turun minum.

Privat Mbarga sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+4 setelah memanfaatkan umpan matang di dalam kotak penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, melakukan perubahan taktik dengan menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih agresif. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-50. Komang Teguh Putra berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulan tajam yang gagal kiper Aqil Savik halau.

Momentum kebangkitan Borneo FC makin tidak terbendung. Pada menit ke-77, Ikhsan Zikrak muncul sebagai pahlawan bagi tim tamu. Pemain muda berbakat ini melepaskan tembakan terukur yang bersarang di pojok gawang Bhayangkara, mengubah skor menjadi 1-2 sekaligus membungkam ribuan suporter tuan rumah.

Bhayangkara Presisi Lampung FC mencoba mengejar ketinggalan di sisa waktu pertandingan dengan memasukkan tenaga baru di lini depan. Namun disiplinnya lini pertahanan Borneo yang dikawal Christophe Nduwarugira membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

Dampak Klasemen dan Susunan Pemain

Kemenangan ini membuat Borneo FC terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2026. Saat ini, Borneo mengoleksi 46 poin dari 20 pertandingan, hanya terpaut satu angka dari Maung Bandung. Sementara itu, Bhayangkara Presisi Lampung FC tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 26 poin.

Susunan pemain:

Bhayangkara Presisi Lampung FC: Aqil Savik; Nehar Sadiki, Moises Wolschick, Slavko Damjanovic, I Putu Gede; Henry Doumbia, Moussa Sidibe, TM Ichsan, Wahyu Subo Seto; Privat Mbarga, Frengky Missa.

Borneo FC: Nadeo Argawinata; Caxambu, Christophe Nduwarugira, Marcos Astina, Jose Cleyton; Komang Teguh, Rivaldo Pakpahan, Kei Hirose, M Sihran; Mariano Peralta, Kaio Nunes.