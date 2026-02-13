Selhurst Park (Lampost.co)-Burnley memberikan kejutan besar pada pekan ke-26 Liga Inggris 2025/2026. Bertandang ke markas Crystal Palace di Stadion Selhurst Park, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB, tim asuhan Scott Parker berhasil membawa pulang tiga poin setelah membalikkan keadaan secara dramatis dengan skor akhir 3-2.

Kemenangan ini menjadi sangat emosional bagi Burnley yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Sebaliknya, bagi Crystal Palace, hasil ini merupakan tamparan keras mengingat mereka sempat unggul dua gol lebih dahulu di hadapan pendukung sendiri.

Dominasi Awal The Eagles

Crystal Palace memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Penyerang anyar mereka, Jorgen Strand Larsen, tampil memukau dengan mencetak dua gol cepat.

Gol pertama tercipta pada menit ke-17 melalui sundulan tajam setelah menerima umpan silang akurat. Tidak berselang lama, pada menit ke-33, Strand Larsen kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat skema serangan balik cepat, mengubah skor menjadi 2-0.

Tujuh Menit yang Menghancurkan

Saat Palace tampak akan mengamankan kemenangan mudah, petaka datang menjelang akhir babak pertama. Konsentrasi lini pertahanan The Eagles pecah total dalam rentang tujuh menit. Burnley memulai kebangkitan melalui aksi Hannibal Mejbri yang berhasil memperkecil ketinggalan.

Tekanan bertubi-tubi Burnley membuahkan hasil pada menit ke-44 ketika Jaidon Anthony melepaskan tembakan melengkung yang gagal kiper Palace halau. Puncaknya, pada masa injury time babak pertama (45+2), nasib sial menimpa tuan rumah setelah Jefferson Lerma melakukan gol bunuh diri saat mencoba menghalau bola liar. Burnley berbalik unggul 3-2 hanya dalam sekejap sebelum turun minum.

Pertahanan Solid The Clarets

Memasuki babak kedua, manajer Palace, Oliver Glasner, mencoba memasukkan tenaga baru untuk mengejar ketinggalan. Namun, Burnley yang telah menemukan kepercayaan diri bermain sangat disiplin. Strategi parkir bus yang Scott Parker terapkan terbukti efektif meredam agresivitas Ismaila Sarr dan kolega.

Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-3 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan.

Posisi Klasemen

Tambahan tiga poin ini memang belum membawa Burnley keluar dari zona merah. Mereka masih tertahan di posisi ke-19 dengan koleksi 18 poin, namun jarak dengan zona aman kini makin terkikis. Sementara itu, Crystal Palace harus puas tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Inggris dengan 32 poin.

Susunan Pemain:

Crystal Palace: Henderson; Munoz, Guehi, Richards, Mitchell; Lerma, Wharton; Sarr, Kamada, Schlupp; Strand Larsen.

Burnley: Trafford; Roberts, Esteve, Beyer, Pires; Brownhill, Berge; Koleosho, Hannibal, Anthony; Foster.