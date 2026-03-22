Elche (Lampost.co)–Elche CF berhasil memutus tren negatif mereka di tahun 2026 dengan cara yang dramatis. Menjamu sesama pejuang degradasi, RCD Mallorca, di Estadio Martinez Valero, Sabtu (21/3/2026), Los Franjiverdes sukses memetik kemenangan tipis 2-1 dalam lanjutan pekan ke-29 La Liga musim 2025/2026.

Kemenangan ini terasa sangat emosional bagi pendukung tuan rumah, mengingat ini adalah kemenangan pertama Elche di semua kompetisi sejak pergantian tahun. Tambahan tiga poin ini juga membuat posisi mereka melonjak ke peringkat 16 klasemen sementara, sekaligus menyeret Mallorca ke zona merah.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan 25.462 penonton, kedua tim tampil sangat hati-hati pada babak pertama. Skor kacamata bertahan hingga turun minum meskipun Elche sempat mengancam lewat aksi individu Aleix Febas. Mallorca yang kini ditangani pelatih baru, Martin Demichelis, lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat.

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat drastis. Mallorca mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-58. Pablo Torre berhasil menceploskan bola ke gawang Inaki Pena setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil umpan silang Sergi Darder. Skor 0-1 untuk tim tamu.

Respons Cepat Tuan Rumah

Tertinggal satu gol tidak membuat mental pemain Elche runtuh. Hanya berselang empat menit setelah gol Torre, tepatnya pada menit ke-62, penyerang andalan Elche, Rafa Mir, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulan tajam yang tak mampu kiper Mallorca halau.

Momentum kemenangan Elche akhirnya terkunci pada di menit ke-71. Tete Morente menjadi pahlawan bagi publik Martinez Valero setelah tembakan melengkungnya dari luar kotak penalti bersarang di pojok atas gawang Mallorca. Skor berbalik 2-1 untuk keunggulan Elche.

Di sisa waktu pertandingan, Mallorca mencoba menekan habis-habisan dengan memasukkan Vedat Muriqi. Namun, disiplinnya lini pertahanan yang dipimpin Bigas membuat keunggulan tuan rumah bertahan hingga wasit Javier Albero meniup peluit panjang.

Dampak di Klasemen

Hasil ini memberikan napas lega bagi pelatih Sarabia. Elche kini mengoleksi 26 poin dan berhak duduk di posisi ke-16, unggul satu poin dari Mallorca yang harus turun ke posisi 18 alias zona degradasi.

Bagi Mallorca, kekalahan ini menjadi pukulan telak dalam upaya mereka menjauh dari ancaman turun kasta. Mereka tercatat baru meraih satu kemenangan dari lima laga terakhirnya di kompetisi domestik.

Susunan Pemain

Elche CF: Inaki Pena; Alex Sanchez, Bigas, Martim Neto; Aleix Febas, Tete Morente, German Valera, Lucas Bergstrom; Rafa Mir.

RCD Mallorca: Lucas Bergstrom; Antonio Raillo, Samu Costa, Johan Mojica; Sergi Darder, Pablo Torre, Zito Luvumbo; Vedat Muriqi.