Monaco (Lampost.co)–Paris Saint-Germain (PSG) menunjukkan mentalitas juara saat bertandang ke markas AS Monaco pada leg pertama babak play-off 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bertanding di Stade Louis II, Rabu (18/2/2026) dini hari WIB, Les Parisiens sukses membalikkan keadaan untuk menang tipis 3-2.

Laga bertajuk derbi Prancis di panggung Eropa ini berlangsung sangat dramatis. Tuan rumah AS Monaco sempat mengejutkan tim tamu dengan unggul dua gol lebih dahulu dalam 20 menit pertama, sebelum PSG bangkit melalui performa gemilang pemain muda mereka.

Sengatan Kilat Folarin Balogun

AS Monaco memulai laga dengan intensitas luar biasa. Penyerang asal Amerika Serikat, Folarin Balogun, langsung mencatatkan namanya di papan skor saat laga baru berjalan 55 detik. Memanfaatkan umpan silang akurat Aleksandr Golovin, Balogun menyundul bola ke pojok gawang yang gagal kiper Matvey Safonov halau.

Keunggulan Monaco bertambah pada menit ke-18. Berawal dari skema serangan balik cepat, Maghnes Akliouche mengirimkan umpan terobosan yang Balogun selesaikan dengan dingin untuk mencetak gol keduanya. Skor 2-0 membuat publik tuan rumah bergemuruh.

Momen Kebangkitan Les Parisiens

PSG sempat berada di situasi sulit setelah Vitinha gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-22. Kondisi makin parah dengan cederanya Ousmane Dembele yang harus ditarik keluar pada menit ke-27. Namun, masuknya Desire Doue sebagai pengganti justru menjadi titik balik pertandingan.

Hanya dua menit setelah masuk lapangan, Doue berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 melalui tendangan kaki kiri keras. Sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-41, Achraf Hakimi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Doue yang tertepis kiper Philipp Koehn.

Kartu Merah dan Gol Kemenangan

Memasuki babak kedua, petaka menghampiri AS Monaco. Wasit mengusir kapten Monaco, Aleksandr Golovin, setelah menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Vitinha pada menit ke-48. Skuad asuhan Luis Enrique pun memanfaatkan dengan baik keunggulan jumlah pemain.

Gol kemenangan PSG akhirnya tercipta pada menit ke-67. Desire Doue mencetak gol keduanya malam itu setelah menerima umpan matang Warren Zaire-Emery. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Modal Berharga Menuju Leg Kedua

Hasil ini menjadi modal yang sangat krusial bagi PSG sebelum menjamu Monaco di Parc des Princes pada leg kedua yang akan berlangsung 25 Februari 2026. Sebaliknya, AS Monaco harus bekerja ekstrakeras dan wajib menang dengan selisih dua gol di Paris jika ingin melaju ke babak 16 besar secara otomatis.

Susunan Pemain:

AS Monaco: Philipp Koehn (GK); Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Golovin, Minamino; Balogun.

PSG: Safonov (GK); Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele (Doue), Kvaratskhelia (Lee Kang-in), Barcola.