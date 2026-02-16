Tangerang (Lampost.co)–Persita Tangerang berhasil memetik poin penuh dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025/2026. Menjamu PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2/2026), skuad Pendekar Cisadane sukses membalikkan keadaan dan menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1.

Jalannya Laga

Pertandingan berlangsung sengit sejak sepak mula. Persita yang tampil di hadapan pendukung sendiri langsung mengambil inisiatif serangan melalui aksi Aleksa Andrejic dan Rayco Rodriguez. Namun, disiplinnya lini pertahanan PSBS Biak yang dikawal Nurhidayat sempat membuat tuan rumah frustrasi.

Petaka bagi Persita datang di penghujung babak pertama. Melalui skema serangan balik cepat pada menit ke-45+1, penyerang PSBS Biak, Ruyery Blanco, berhasil menyarangkan bola ke gawang Igor Rodrigues setelah memanfaatkan umpan akurat Lucas Morais. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Perubahan Strategi Persita di Babak II

Memasuki babak kedua, pelatih Carlos Pena melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Eber Bessa untuk menambah daya gedor. Upaya ini membuahkan hasil pada pertengahan babak kedua. Meski Eber Bessa sempat gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-69, bola liar berhasil dikuasai kembali barisan penyerang Persita.

Hanya berselang hitungan detik, Rayco Rodriguez akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-69 lewat sepakan terukur. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan bagi tuan rumah.

Tidak butuh waktu lama, tepat pada menit ke-70, Ahmad Hardianto sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima assist matang Eber Bessa.

Dalam rentang waktu hanya dua menit, Persita berhasil membalikkan skor menjadi 2-1. Di sisa waktu pertandingan, PSBS Biak mencoba mengejar ketinggalan, namun skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi.

Persita Akhiri Tren Negatif

Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Persita Tangerang untuk mengakhiri tren negatif dalam tiga laga sebelumnya. Tambahan tiga poin membawa Pendekar Cisadane merangsek ke posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin, menyamai perolehan poin Persebaya Surabaya di peringkat kelima.

Sementara itu, bagi PSBS Biak, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk mereka yang belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhir. Tim berjuluk Badai Pasifik tersebut kini masih tertahan di peringkat ke-15 klasemen dengan 17 poin, hanya terpaut dua angka dari zona degradasi.

Susunan Pemain:

Persita Tangerang: Igor Rodrigues (PG); Javlon Guseynov, Mario Jardel, Tamirlan Kozubaev, Zalnando; Pablo Ganet, Ramon Bueno, Zulfan Djiaulhaq, Ahmad Hardianto, Rayco Rodriguez, Aleksa Andrejic. Pelatih: Carlos Pena.

PSBS Biak: Kadu (PG); Arif Budiyono, Myung-Hyun Hwang, Nurhidayat; Lucky Oktavianto, Nelson Alom, Yano Putra, Pablo Andrade; Luquinhas, Ilham Udin Armaiyn, Ruyery Blanco. Pelatih: Kahudi Wahyu Widodo.