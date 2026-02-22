Riyadh (Lampost.co)—Al-Nassr menunjukkan dominasi mutlak dalam lanjutan Liga Pro Saudi musim 2025/2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Al-Alami tersebut sukses melibas Al Hazm dengan skor telak 4-0, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB.

Kemenangan besar di Awwal Park ini menjadi momentum krusial bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Pasalnya, tambahan tiga poin ini resmi mengantarkan Al-Nassr ke puncak klasemen sementara, menggeser rival abadi mereka, Al Hilal, yang di saat bersamaan hanya mampu bermain imbang melawan Al Ittihad.

Bintang utama dalam laga ini tidak lain adalah sang kapten, Cristiano Ronaldo. Pemain veteran yang masih menunjukkan ketajamannya pada tahun 2026 tersebut sukses memborong dua gol (brace). Sedangkan dua gol lain masing-masing sumbangan rekrutan anyar Kingsley Coman dan talenta muda Angelo Gabriel.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit kick-off berbunyi, Al-Nassr asuhan Jorge Jesus langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi yang tuan rumah terapkan membuat lini belakang Al Hazm kewalahan. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-13.

Berawal dari pergerakan lincah Kingsley Coman di sisi sayap, pemain asal Prancis tersebut mengirimkan umpan silang presisi yang bersambut dengan sontekan akurat Cristiano Ronaldo. Gol tersebut sempat mendapat tinjauan VAR karena indikasi offside, namun wasit akhirnya mengesahkan keunggulan 1-0 untuk tuan rumah.

Pada menit ke-30, giliran Kingsley Coman yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan assist Joao Felix, Coman melepaskan tembakan keras yang gagal kiper lawan halau. Al-Nassr menutup babak pertama dengan keunggulan nyaman 2-0.

Pesta Gol Berlanjut

Memasuki interval kedua, Al-Nassr tidak menurunkan intensitas serangan. Al Hazm mencoba keluar dari tekanan, namun disiplinnya lini tengah Al-Nassr membuat serangan tamu selalu kandas sebelum mencapai kotak penalti.

Gol ketiga lahir pada menit ke-77 melalui aksi individu Angelo Gabriel. Pemain muda berbakat ini menunjukkan kontrol bola yang luar biasa sebelum menaklukkan kiper Al Hazm untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0.

Hanya berselang dua menit, tepatnya menit ke-79, Cristiano Ronaldo melengkapi pesta gol tuan rumah. Kembali melalui skema kerja sama dengan Coman, Ronaldo mencetak gol keduanya malam itu sekaligus memastikan skor menjadi 4-0 yang bertahan hingga laga usai.

Kudeta di Puncak Klasemen

Kemenangan meyakinkan ini membawa Al-Nassr mengoleksi 55 poin dari 23 pertandingan. Mereka kini unggul satu poin atas Al Hilal yang turun ke posisi kedua dengan 54 poin. Persaingan gelar juara Liga Arab Saudi 2026 akan makin panas hingga pekan-pekan terakhir.

Jorge Jesus menyatakan kepuasannya atas performa anak asuhnya. “Kami bermain dengan identitas yang kuat malam ini. Ronaldo menunjukkan mengapa dia tetap yang terbaik, dan kontribusi Coman sangat luar biasa bagi kreativitas tim,” ujarnya dalam sesi konferensi pers usai laga.

Susunan Pemain:

Al-Nassr: Bento; Sultan Al-Ghannam, Aymeric Laporte, Simakan, Nawaf; Brozovic, Otavio; Kingsley Coman, Joao Felix, Angelo Gabriel; Cristiano Ronaldo.

Al Hazm: Al-Zaied; Al-Bakr, Al-Dakheel, Ricardo, Al-Aazmi; Moreno, Al-Sayyali; Toze, Selemani, Al-Thani; Badamosi.