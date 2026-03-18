Cremona (Lampost.co)–Fiorentina berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Cremonese dalam lanjutan pekan ke-29 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadio Giovanni Zini pada Senin (16/3/2026) malam, La Viola tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 4-1.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi skuad asuhan Fiorentina yang tengah berjuang menjauh dari papan bawah. Sebaliknya, kekalahan ini makin menenggelamkan Cremonese di peringkat ke-18 klasemen sementara, memperpanjang rekor buruk mereka yang belum meraih kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir di liga.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Fiorentina langsung mengambil inisiatif serangan. Tim tamu tidak membutuhkan waktu lama untuk memecah kebuntuan. Pada babak pertama, La Viola sudah unggul 2-0 melalui skema serangan balik yang cepat dan penyelesaian akhir yang klinis dari barisan depan mereka.

Memasuki babak kedua, Cremonese sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketinggalan melalui aksi Federico Bonazzoli. Namun, euforia pendukung tuan rumah tidak bertahan lama. Fiorentina kembali menunjukkan kelasnya dengan menambah dua gol tambahan untuk mengunci kemenangan menjadi 4-1.

Statistik dan Dampak Klasemen

Secara statistik, Fiorentina unggul dalam penguasaan bola dan efektivitas tembakan ke gawang. Albert Gudmundsson dan Moise Kean menjadi motor serangan yang sulit diredam lini pertahanan Grigiorossi. Dengan hasil ini, Fiorentina kini mengoleksi 28 poin dari 29 pertandingan dan naik ke posisi ke-16, memberikan jarak aman dari zona degradasi.

Sementara itu, posisi Cremonese makin kritis. Dengan hanya mengantongi 24 poin, mereka tertinggal empat angka dari zona aman. Kegagalan memanfaatkan laga kandang ini menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia musim depan.

Agenda Selanjutnya

Setelah laga ini, Cremonese harus segera bangkit karena mereka akan melakoni laga tandang sulit melawan Parma pada 21 Maret 2026. Di sisi lain, Fiorentina akan berupaya menjaga momentum positif ini saat bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kompetisi domestik maupun lanjutan di kancah Eropa.