Najran (Lampost.co)—Karim Benzema memulai era baru di Al Hilal dengan ledakan performa yang luar biasa. Penyerang gaek asal Prancis tersebut membuktikan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik dunia dengan mencetak hattrick pada laga debutnya melawan Al Okhdood, Kamis (5/2/2026) malam.

Bertanding di Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium, Al Hilal tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi. Benzema, yang baru saja merampungkan transfer kontroversialnya dari rival Al Ittihad awal pekan ini, hanya butuh waktu 31 menit untuk membuka kran gol bagi klub barunya.

Gol pertama Benzema tercipta melalui proses yang sangat artistik. Menerima bola liar di dalam kotak penalti, pemain berusia 38 tahun itu melepaskan tendangan tumit atau backheel yang melewati celah kaki bek Al Okhdood, Koray Gunter, sebelum bersarang di sudut gawang.

Dominasi Total Al Hilal

Memasuki babak kedua, skuat asuhan Simone Inzaghi makin tidak terbendung. Benzema menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan tarik matang Malcom. Puncaknya, pada menit ke-64, mantan kapten Real Madrid itu melengkapi catatan hattrick-nya melalui sontekan jarak dekat hasil umpan kapten Salem Al Dawsari.

Tidak hanya mencetak tiga gol, Benzema juga berperan penting dalam gol keempat yang tercipta oleh Malcom. Ia memberikan umpan cerdas yang membelah pertahanan lawan sebelum ditarik keluar pada menit ke-73 untuk mendapatkan standing ovation dari para suporter Blue Waves.

Pesta gol Al Hilal ditutup brace Salem Al Dawsari di penghujung laga, memastikan kemenangan telak 6-0. Hasil ini memperkokoh posisi Al Hilal di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi musim 2025/2026 dengan koleksi 47 poin. Mereka unggul tiga poin dari pesaing terdekat mereka, Al Ahli.

Transfer yang Mengguncang Liga

Kemenangan besar ini sekaligus meredam kritik terkait kepindahan mendadak Benzema dari Al Ittihad. Transfer ini sebelumnya sempat memicu ketegangan, bahkan beredar kabar bahwa bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, merasa keberatan dengan kepindahan tersebut karena menganggap hal itu memperkuat rival utama secara tidak proporsional.

Dalam wawancara pasca-pertandingan, Benzema menegaskan kebahagiaannya. “Saya sangat senang karena bisa bermain dengan baik. Terima kasih kepada semua penggemar, mereka luar biasa. Tim ini memberi saya segalanya, dan di lapangan, saya akan memberikan segalanya untuk mereka,” ujar peraih Ballon d’Or 2022 tersebut.

Dengan performa debut yang sensasional ini, Al Hilal makin jadi favorit untuk mempertahankan gelar juara liga sekaligus menjadi ancaman serius di kompetisi Asia musim ini di bawah komando Simone Inzaghi.