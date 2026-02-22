Brest (Lampost.co)–Stade Brestois 29 sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan tim papan atas Olympique de Marseille dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga lanjutan Ligue 1 pekan ke-23 musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Francis-Le Blé, Sabtu (21/2/2026) dini hari WIB, tuan rumah tampil dominan sekaligus memberikan sambutan pahit bagi pelatih baru Marseille, Habib Beye.

Dua Gol Cepat Ludovic Ajorque

Brest memulai pertandingan dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya, publik tuan rumah langsung bersorak pada menit ke-10.

Ludovic Ajorque berhasil memecah kebuntuan melalui sundulan akurat setelah memanfaatkan umpan silang matang Hugo Magnetti. Gol ini bermula dari skema serangan balik cepat yang gagal lini pertahanan Les Olympiens antisipasi.

Marseille yang mencoba bangkit justru kembali terhentak pada menit ke-29. Ajorque kembali menjadi mimpi buruk bagi kiper Geronimo Rulli.

Penyerang jangkung tersebut mencetak gol keduanya, lagi-lagi lewat tandukan yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum, mencerminkan efektivitas strategi Pirates di bawah asuhan Eric Roy.

Drama Penalti dan Debut Kelam Habib Beye

Memasuki babak kedua, Marseille mencoba melakukan perubahan taktik untuk mengejar ketinggalan. Peluang emas datang bagi tim tamu saat wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang Brest.

Namun, Mason Greenwood yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan penalti sang top skor liga tersebut berhasil ditepis dengan gemilang kiper Brest, menjaga keperawanan gawang tuan rumah.

Kekalahan ini menjadi catatan kelam bagi Habib Beye dalam laga debutnya sebagai pelatih Marseille menggantikan Roberto de Zerbi. Meskipun menguasai 58 persen penguasaan bola, kreativitas lini tengah Marseille yang digalang Pierre-Emile Hojbjerg tampak buntu menghadapi pertahanan gerendel Brest yang sangat disiplin.

Dampak Klasemen Ligue 1 2026

Tambahan tiga poin ini membuat Brest naik ke posisi lebih baik di papan tengah klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 30 poin dari 23 pertandingan. Sementara itu, Marseille tertahan di posisi keempat dengan 40 poin, membuat ambisi mereka untuk terus menempel Paris Saint-Germain (PSG) dan RC Lens di jalur perburuan gelar juara makin berat.

Marseille kini harus segera berbenah sebelum menghadapi laga krusial pekan depan, sementara Brest membuktikan diri sebagai tim yang sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukung sendiri di Brittany.

Susunan pemain:

Brest (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Makalou, Guindo; Magnetti, Kante, Tousart; Romain Del Castillo, Ludovic Ajorque, Doumbia.

Pelatih: Eric Roy

Marseille (4-2-3-1): Geronimo Rulli; Benjamin Pavard, Facundo Medina, Nayef Aguerd, Emerson; Pierre-Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren; Mason Greenwood, Amine Gouiri, Igor Paixao; Pierre-Emerick Aubameyang.

Pelatih: Habib Beye