Pamekasan (Lampost.co)–Duel bertajuk derbi Jawa Timur yang mempertemukan Madura United melawan Arema FC pada pekan ke-22 Liga 1 musim 2025/2026 berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (21/2/2026) malam, kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga berakhir dengan skor imbang 2-2.

Pertandingan yang berlangsung di tengah suasana bulan suci Ramadan ini menyuguhkan drama empat gol yang menguras emosi pendukung kedua tim. Madura United sempat unggul lebih dahulu, sebelum Arema FC membalikkan keadaan, hingga akhirnya gol telat pada menit-menit akhir menyelamatkan wajah tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan publik sendiri, Laskar Sape Kerrab langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, rapatnya barisan pertahanan Singo Edan di bawah komando Hansamu Yama membuat upaya Lulinha dan kolega selalu menemui jalan buntu.

Kebuntuan baru pecah saat laga memasuki masa injury time babak pertama (45+1′). Berawal dari umpan matang Iran Junior, penyerang andalan Madura United, Junior Brandao, berhasil menyarangkan bola ke gawang Arema FC. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Comeback Cepat Arema

Memasuki babak kedua, pelatih Arema FC, Marcos Santos, menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lebih menekan. Hasilnya instan. Hanya dua menit setelah restart (47′), Dalberto sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penyelesaian akhir yang tenang.

Momentum berada di pihak tim tamu. Pada menit ke-51, Arema FC justru berbalik unggul. Vinicius berhasil menggetarkan jala gawang tuan rumah di bawah kawalan Moh. Dicky melalui tendangan keras. Skor berbalik 1-2 untuk keunggulan Singo Edan.

Tertinggal satu gol membuat pelatih Carlos Parreira melakukan sejumlah pergantian taktis. Madura United terus mengepung pertahanan Arema FC di sisa waktu pertandingan.

Usaha keras tuan rumah baru membuahkan hasil pada menit ke-88. Sundulan akurat Mendonca memanfaatkan situasi bola mati sukses menyamakan skor menjadi 2-2.

Posisi Klasemen Sementara

Hasil imbang ini tidak banyak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Liga 1 2025/2026. Madura United masih tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi 20 poin, posisi yang masih cukup riskan dari ancaman zona degradasi.

Sementara itu, Arema FC mengoleksi 31 poin dan menempati urutan ke-9. Meskipun gagal meraih empat kemenangan beruntun, tambahan satu poin di laga tandang ini menjadi modal berharga bagi Singo Edan untuk tetap bersaing di papan tengah menuju papan atas klasemen.