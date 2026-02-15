Lille (Lampost.co)–Ambisi LOSC Lille merangsek ke zona Liga Champions harus tertunda setelah ditahan imbang 1-1 oleh Stade Brestois pada pekan ke-22 Ligue 1 musim 2025/2026. Bertanding di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Sabtu (14/2/2026), tuan rumah harus puas berbagi angka setelah laga berlangsung sengit sejak menit awal.

Hasil ini membuat skuad asuhan Bruno Genesio tertahan di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 34 poin. Sementara itu, Brest asuhan Eric Roy berhasil membawa pulang poin berharga untuk menjaga posisi mereka di urutan ke-12 dengan 27 poin.

Jalannya Pertandingan

Lille langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit babak pertama berbunyi. Mengandalkan motor serangan Benjamin Andre dan kreativitas Hakon Haraldsson, Les Dogues terus menekan pertahanan tim tamu. Namun, kedisiplinan barisan belakang Brest yang dipimpin kiper B. Ozer membuat skor kacamata bertahan hingga jeda antarpemain.

Memasuki babak kedua, kejutan terjadi pada menit ke-57. Lewat skema serangan balik cepat, penyerang Brest, Remy Labeau Lascary, berhasil menggetarkan jala tuan rumah. Gol tersebut bermula dari kelalaian lini tengah Lille yang kehilangan bola di area krusial. Skor berubah 0-1 untuk keunggulan tim tamu.

Tersentak oleh gol tersebut, Lille meningkatkan intensitas serangan. Bruno Genesio melakukan sejumlah perubahan taktis, termasuk memasukkan Gaetan Perrin pada menit ke-65 menggantikan Soriba Diaoune. Keputusan ini terbukti jitu.

Pada menit ke-70, Gaetan Perrin sukses menyamakan kedudukan melalui penyelesaian akhir yang tenang di dalam kotak penalti setelah menerima umpan matang dari sektor sayap. Skor 1-1 disambut gemuruh pendukung tuan rumah.

Debutan Veteran dan Upaya Akhir

Demi memburu gol kemenangan, Lille memasukkan striker veteran Olivier Giroud pada menit ke-73 menggantikan Haraldsson. Kehadiran Giroud memberikan dimensi baru bagi serangan udara Lille. Namun, hingga wasit Hakim Ben El Hadj Salem meniup peluit panjang, pertahanan Brest tetap solid menahan gempuran tuan rumah.

Brest juga sempat mengancam lewat Ludovic Ajorque yang mendapatkan kartu kuning pada menit ke-63 akibat pelanggaran keras, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir laga.

Klasemen Sementara Ligue 1 2026

Hasil imbang ini memberikan tekanan bagi Lille dalam persaingan memperebutkan tiket Eropa. Berikut posisi lima besar klasemen sementara Ligue 1 per 15 Februari 2026:

Paris Saint-Germain – 51 Poin

2. Lens – 49 Poin

3. Lyon – 42 Poin

4. Marseille – 40 Poin

5. Lille – 34 Poin

Lille kini harus fokus pada laga berikutnya untuk menjaga peluang finis di empat besar. Sedangkan Brest makin menjauh dari ancaman zona degradasi yang berisi Metz dan Nantes.