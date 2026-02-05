Nice (Lampost.co)—Pertandingan babak 16 besar Coupe de France 2026 menyajikan drama luar biasa di Allianz Riviera, Rabu (4/2/2026) malam. Tuan rumah OGC Nice berhasil memastikan tiket ke perempat final setelah menundukkan perlawanan sengit tim tamu, Montpellier HSC, dengan skor tipis 3-2.

Laga ini berjalan dengan tensi tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim saling jual beli serangan, hujan gol justru terjadi di paruh kedua pertandingan. Drama sesungguhnya terjadi pada 20 menit terakhir laga yang menguras emosi pendukung kedua tim.

Jalannya Pertandingan

Montpellier yang kini berkompetisi di Ligue 2 tampil tanpa beban dan justru sempat mengejutkan publik tuan rumah. Alexandre Mendy membawa Montpellier unggul lebih dahulu pada menit ke-69 setelah memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Nice. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama.

Hanya berselang tiga menit, pemain pengganti Kail Boudache berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-72 melalui sontekan jarak dekat. Gol ini membangkitkan semangat skuad asuhan Claude Puel untuk terus menekan.

Nice tampaknya akan mengakhiri laga lebih cepat ketika Antoine Mendy mencetak gol pada menit ke-89, mengubah skor menjadi 2-1. Namun, Montpellier menunjukkan mental baja. Di masa injury time tepatnya menit ke-90+4, Everson Junior mencetak gol penyeimbang yang membuat skor menjadi 2-2 dan memaksa laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan.

Drama Menit Akhir

Keajaiban bagi publik Nice akhirnya datang di detik-detik terakhir. Pada menit ke-90+7, Sofiane Diop muncul sebagai pahlawan setelah menerima umpan matang Jonathan Clauss. Sepakan keras Diop menggetarkan jala Montpellier dan memastikan kemenangan 3-2 bagi Les Aiglons.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Nice yang tengah berjuang memperbaiki performa mereka di kompetisi domestik. Dengan hasil ini, OGC Nice resmi menjadi salah satu kontestan di babak perempat final Coupe de France musim 2025/2026.

Susunan Pemain

OGC Nice: Diouf; Clauss, Bah, Peprah, Abdi; Vanhoutte, Samed; Cho, Sanson, Diop; Elye Wahi.

Montpellier HSC: Michel; Tchato, Laporte, Omeragic, Mincarelli; Savanier, Chotard, Issoufou; Mbuku, Alexandre Mendy, Nordin.

Statistik Pertandingan: