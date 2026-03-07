Malang (Lampost.co)—Pertandingan bertajuk big match pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 antara Arema FC dan Bali United berakhir dengan drama tujuh gol. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Jumat (6/3/2026) malam, tim tamu Bali United berhasil mencuri poin penuh setelah menundukkan Singo Edan dengan skor tipis 4-3.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling intens sepanjang musim ini. Meski penyerang asing Arema FC, Dalberto Luan Belo, tampil luar biasa dengan torehan hattrick, hal tersebut belum cukup menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan di hadapan publik sendiri.

Jalannya Pertandingan

Bali United tampil sangat klinis sejak peluit pertama berbunyi. Tim asuhan Johnny Jansen tidak butuh waktu lama untuk membungkam pendukung tuan rumah. Pada menit ke-21, Teppei Yachida membuka keunggulan melalui penyelesaian akhir yang tenang memanfaatkan umpan matang Diego Campos.

Hanya berselang enam menit, gawang Arema FC yang dikawal Gianluca Pandeynuwu kembali bobol. Kali ini giliran Diego Campos yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-27 setelah menerima assist Kadek Agung. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum, meninggalkan beban berat bagi skuad asuhan Marcos Santos.

Drama Babak Kedua dan Hattrick Dalberto

Memasuki babak kedua, Arema FC melakukan perubahan strategi dengan memasukkan tenaga baru di lini tengah. Hasilnya terlihat pada menit ke-62, Dalberto sukses memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 setelah memanfaatkan sodoran bola Rio Fahmi.

Namun, kegembiraan aremania hanya bertahan tiga menit. Bali United kembali menjauh melalui gol kedua Teppei Yachida pada menit ke-65. Skor berubah menjadi 1-3.

Arema FC tidak menyerah dan mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-73. Dalberto yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna, mengubah skor menjadi 2-3.

Petaka bagi tuan rumah terjadi pada menit ke-85. Upaya Betinho Filho menghalau serangan lawan justru berujung gol bunuh diri yang membuat Bali United unggul 2-4. Meski Dalberto melengkapi hattrick-nya di masa injury time (90+’) untuk mengubah skor menjadi 3-4, waktu tidak cukup bagi Arema FC untuk menyamakan kedudukan.

Posisi Klasemen Sementara

Dengan hasil ini, Bali United sukses memutus tren negatif mereka dan naik ke posisi ke-9 klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan koleksi 33 poin. Sebaliknya, Arema FC harus tertahan di peringkat ke-11 dengan 31 poin.

Kekalahan ini sekaligus memutus rekor apik Singo Edan yang sebelumnya selalu menang dalam tiga laga kandang terakhir di Kanjuruhan. Pertandingan berikutnya, Arema FC akan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Indonesia FC, Selasa (10/3/2026).

Susunan Pemain:

Arema FC: Gianluca Pandeynuwu; Rio Fahmi, Hansamu Yama, Julian Guevara, Johan Alfarizi; Pablo Oliveira, Gustavo Franca, Valdeci Moreira; Gabriel Silva, Joel Vinicius, Dalberto Luan Belo.

Bali United: Mike Hauptmeijer; Yusuf Meilana, Joao Ferrari, Kadek Arel, Ricky Fajrin; Tim Receveur, Kadek Agung, Mirza Mustafic; Thijmen Goppel, Boris Kopitovic, Teppei Yachida,