Lyon (Lampost.co)–Drama luar biasa tersaji dalam laga perempat final Piala Prancis (Coupe de France) 2025/2026 yang mempertemukan Lyon vs Lens di Groupama Stadium, Jumat (6/3/2026) dini hari WIB. Melalui pertarungan sengit selama 90 menit yang berakhir imbang 2-2, RC Lens akhirnya memastikan diri lolos ke semifinal setelah menang 5-4 dalam babak adu penalti.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling emosional bagi pelatih Lens, Pierre Sage, yang kembali ke markas mantan timnya. Lens tampil sangat dominan di babak pertama dan membuat publik tuan rumah terdiam melalui efektivitas serangan balik mereka.

Jalannya Pertandingan

Lens membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui aksi Florian Thauvin. Berawal dari tendangan keras Saud Abdulhamid yang gagal kiper Lyon, Remy Descamps, tepis dengan sempurna, bola liar langsung Thauvin sambar menjadi gol. Lyon mencoba membalas melalui pergerakan bintang muda mereka, Endrick, namun pertahanan Lens tampil sangat disiplin.

Tepat sebelum turun minum, Lens menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Abdallah Sima mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 setelah menerima assist matang Thauvin. Keunggulan dua gol ini membuat Lens terlihat sangat nyaman memasuki ruang ganti.

Kebangkitan Lyon di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Lyon melakukan perubahan taktik yang lebih agresif. Hasilnya terlihat pada menit ke-67 saat Roman Yaremchuk berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang pemain pengganti, Remi Himbert.

Saat laga tampak akan berakhir untuk kemenangan Lens, keajaiban terjadi pada masa injury time. Pada menit ke-90+4, Remi Himbert menjadi pahlawan Les Gones. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Robin Risser, Himbert dengan tenang menceploskan bola untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan memaksa laga langsung berlanjut ke babak adu penalti.

Adu Penalti yang Menegangkan

Dalam babak tos-tosan, seluruh penendang Lens berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Lima eksekutor mereka mampu memperdaya kiper Lyon.

Sementara di kubu tuan rumah, kegagalan Moussa Niakhate sebagai salah satu penendang menjadi penentu kekalahan Lyon. Lens menutup babak adu penalti dengan keunggulan 5-4.

Dengan hasil ini, Lyon harus merelakan ambisinya meraih gelar juara di hadapan pendukung sendiri. Sebaliknya, RC Lens resmi melaju ke babak semifinal Piala Prancis 2026 dan akan menghadapi Toulouse.

Susunan Pemain:

Lyon: Descamps; Mata, Niakhate, Tagliafico, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Nartey; Endrick, Yaremchuk, Himbert.

Lens: Risser; Celik, Udol, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Ganiou; Thauvin, Sima, Edouard.