Bologna (Lampost.co)–Langkah juara bertahan Bologna harus terhenti di babak perempat final Coppa Italia 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadio Renato Dall’Ara, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB, Rossoblu menyerah dari Lazio melalui drama adu penalti dengan skor 1-4 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Kekalahan ini memastikan trofi Coppa Italia akan berpindah tangan musim ini. Sekaligus memutus harapan Bologna untuk mempertahankan gelar yang mereka raih secara dramatis pada tahun 2025 lalu.

Jalannya Pertandingan

Bologna mengawali laga dengan intensitas tinggi. Skuad asuhan Vincenzo Italiano berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30 melalui aksi penyerang muda Santiago Castro.

Memanfaatkan umpan silang akurat Riccardo Orsolini, Castro melepaskan tembakan mendatar yang gagal Ivan Provedel halau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Lazio yang ditangani Maurizio Sarri melakukan perubahan taktik. Masuknya Tijjani Noslin menggantikan Pedro yang mengalami cedera di akhir babak pertama terbukti jitu. Baru tiga menit babak kedua berjalan, Noslin langsung mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan tajam setelah menerima assist Daniel Maldini.

Skor imbang 1-1 membuat pertandingan berjalan makin ketat. Kedua tim saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan yang digalang Alessio Romagnoli di kubu Lazio dan Martin Vitik di sisi Bologna membuat tidak ada gol tambahan tercipta hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir.

Drama Adu Penalti

Dalam babak adu tos-tosan, kiper Lazio Ivan Provedel tampil sebagai pahlawan. Ia berhasil menepis tendangan kapten Bologna, Lewis Ferguson. Nasib sial Bologna berlanjut saat eksekusi Riccardo Orsolini melambung di atas mistar.

Di sisi lain, empat eksekutor Lazio, yakni Nuno Tavares, Boulaye Dia, Adam Marusic, dan Kenneth Taylor menjalankan tugas dengan sempurna. Tendangan penalti Taylor yang bersarang di pojok gawang Lukasz Skorupski memastikan kemenangan 4-1 tim tamu.

Lazio Menantang Atalanta di Semifinal

Kemenangan ini mengantar Lazio ke babak semifinal Coppa Italia 2026. Mereka aka menghadapi Atalanta yang sebelumnya telah mengamankan tiket usai melibas Juventus 3-0.

Bagi Bologna, kegagalan ini menambah catatan buruk mereka di bulan Februari 2026 setelah sebelumnya juga menelan kekalahan tipis dari Parma di kompetisi Serie A. Fokus Rossoblu kini sepenuhnya beralih ke liga domestik dan kompetisi Eropa untuk menyelamatkan musim mereka.

Susunan Pemain:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Kenneth Taylor; Isaksen, Daniel Maldini, Pedro.