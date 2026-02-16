Stoke-On-Trent (Lampost.co)–Fulham menunjukkan mentalitas klub Liga Primer Inggris saat bertamu ke markas Stoke City pada putaran keempat FA Cup 2026. Bermain di bet365 Stadium, Minggu (15/2/2026) sore, tim asuhan Marco Silva sukses membalikkan keadaan untuk menang 2-1 dan memastikan diri melaju ke babak 16 besar.

The Cottagers, julukan Fulham, yang melakukan 10 rotasi pemain pascalaga kontra Manchester City tengah pekan lalu, sempat kesulitan meladeni permainan agresif tuan rumah. Stoke City yang tampil tanpa sembilan pemain senior justru mampu mencuri keunggulan lebih dahulu lewat aksi impresif pemain muda mereka.

Bae Junho Bungkam Tim Tamu di Babak Pertama

Stoke City mengejutkan Fulham melalui skema serangan balik cepat. Pada menit awal pertandingan, bintang asal Korea Selatan, Bae Junho, berhasil mengonversi umpan matang dari lini tengah menjadi gol pembuka. Sepakan kerasnya gagal Benjamin Lecomte halau, membuat ribuan pendukung The Potters bersorak di tribune.

Baca juga: Penalti Habib Diarra Bawa Sunderland Singkirkan Oxford United dari Piala FA

Unggul satu gol, Stoke City nyaris menggandakan kedudukan di awal babak kedua. Lamine Cisse melepaskan tembakan melengkung yang memaksa Lecomte melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola ke tiang gawang.

Kebangkitan Fulham dan Gol Penentu Harrison Reed

Memasuki menit ke-55, Fulham akhirnya menemukan celah di lini pertahanan Stoke. Pemain sayap lincah, Kevin, menyamakan kedudukan setelah melakukan penetrasi dari sisi kiri dan melepaskan tembakan rendah yang bersarang di pojok gawang Tommy Simkin.

Pertandingan tampak akan berakhir imbang hingga akhirnya Harrison Reed menjadi pahlawan bagi tim tamu. Pada menit ke-84, Reed berhasil memotong operan ceroboh dari lini belakang Stoke sebelum dengan tenang menceploskan bola ke gawang. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Langkah Fulham Menuju 16 Besar

Kemenangan ini membawa Fulham melangkah ke putaran kelima FA Cup 2026. Skuad Marco Silva kini menunggu hasil undian babak 16 besar yang akan berlangsung Senin (16/2/2026) malam waktu Inggris atau Selasa (17/2/2026) dini hari WIB.

Bagi Stoke City, kekalahan ini menjadi akhir dari perjalanan heroik mereka di kompetisi piala domestik musim ini. Meski kalah, pelatih Mark Robins memuji perjuangan skuad muda Potters yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim papan tengah Liga Primer tersebut.

Susunan Pemain:

Stoke City: Simkin; Phillips, Wilmot, Talovierov, Bocat; Rigo, Seko; Thomas, Junho, Cisse; Vidigal.

Fulham: Lecomte; Castagne, Diop, Bassey, Toure; Reed, Lukic; Bobb, Iwobi, Kevin; Rodrigo Muniz.