Riyadh (Lampost.co)–Pertandingan pekan ke-24 Liga Pro Saudi 2025/2026 menyuguhkan salah satu derbi Riyadh paling berkesan musim ini. Bertanding di SHG Arena, Sabtu (28/2/2026) dini hari WIB, Al Hilal berhasil membawa pulang poin penuh setelah menumbangkan tuan rumah Al Shabab dengan skor mencolok 5-3.

Laga ini menjadi pembuktian bagi skuad asuhan Simone Inzaghi. Meski tampil tanpa mesin gol utama mereka, Karim Benzema, yang harus absen akibat cedera otot, Al Hilal tetap menunjukkan mentalitas juara. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif mereka setelah sempat ditahan imbang dalam dua laga sebelumnya.

Jalannya Pertandingan

Al Shabab memulai laga dengan sangat agresif. Dukungan ribuan suporter tuan rumah membuat The White Lions unggul lebih dahulu pada menit ke-13 lewat sontekan Josh Brownhill. Gol ini sempat mengejutkan lini pertahanan Al Hilal yang tampak belum panas di awal laga.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Pada menit ke-19, gelandang andalan Mohamed Kanno berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Al Hilal berbalik unggul 2-1 pada menit ke-31 setelah tekanan bertubi-tubi memaksa Ali Al-Bulaihi mencatatkan namanya di papan skor.

Menjelang akhir babak pertama, drama makin memuncak. Striker veteran Abderrazak Hamdallah menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-44. Namun, Kalidou Koulibaly memastikan Al Hilal masuk ke ruang ganti dengan keunggulan 3-2 berkat golnya pada masa injury time babak pertama (45+3′).

Dominasi Al Hilal di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Al Hilal langsung tancap gas. Simone Inzaghi tampaknya memberikan instruksi untuk melakukan pressing tinggi. Hasilnya, S. Mandash memperlebar jarak menjadi 4-2 pada menit ke-48 setelah memanfaatkan kelengahan barisan belakang Al Shabab.

Hanya berselang empat menit, tepatnya pada menit ke-52, Marcos Leonardo makin membenamkan harapan tuan rumah lewat gol kelima Al Hilal. Skor 5-2 membuat kendali permainan sepenuhnya berada di tangan tim tamu.

Al Shabab sempat mencoba bangkit dan berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 5-3 melalui gol Y. Adli pada menit ke-75. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Derbi Riyadh berakhir untuk kemenangan Al Hilal.

Persaingan Ketat di Papan Atas

Tambahan tiga poin ini membuat Al Hilal tetap kokoh dalam persaingan perburuan gelar juara Liga Pro Saudi 2025/2026. Hingga Maret 2026, Al Hilal menduduki peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut satu poin dari Al Ahli yang berada di puncak, dan bersaing ketat dengan Al Nassr.

Bagi Al Shabab, kekalahan ini membuat mereka masih tertahan di papan tengah klasemen sementara. Pertahanan menjadi catatan merah bagi pelatih Al Shabab setelah kebobolan lima gol dalam satu pertandingan di hadapan publik sendiri.

Susunan Pemain:

Al Shabab: Seung-gyu; Al-Sharari, Renan, Al-Harbi; Al-Sagour, Kanabah, Brownhill, Guanca; Carrasco, Hamdallah, Adli.

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi, Lodi; Kanno, Ruben Neves, Milinkovic-Savic; Mandash, Marcos Leonardo, Malcom.