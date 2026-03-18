London (Lampost.co)–Brentford harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 2-2 oleh juru kunci Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan pekan ke-30 Premier League musim 2025/2026 di Gtech Community Stadium, Selasa (17/3/2026) WIB.

Pertandingan yang berlangsung sengit ini menjadi panggung emosional bagi penyerang andalan Brentford, Igor Thiago. Pemain asal Brasil tersebut berhasil mencetak gol ke-19 musim ini hanya beberapa jam setelah dia secara resmi menerima panggilan pertama untuk memperkuat Tim Nasional Brasil.

The Bees tampil dominan sejak menit awal dan berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-22. Michael Kayode mencetak gol perdananya untuk klub melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan silang akurat Keane Lewis-Potter. Keunggulan tuan rumah bertambah pada menit ke-37 ketika Igor Thiago menyambar umpan tarik Dango Ouattara untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Kebangkitan Wolves di Gtech Community Stadium

Meski terbenam di dasar klasemen, Wolves menunjukkan semangat pantang menyerah. Pasukan Rob Edwards berhasil memperkecil ketinggalan tepat sebelum jeda lewat aksi Adam Armstrong pada menit ke-44. Gol tersebut menjadi titik balik momentum bagi tim tamu.

Di babak kedua, Wolves tampil lebih berani menyerang. Kerja keras mereka membuahkan hasil pada menit ke-77 saat pemain pengganti, Tolu Arokodare, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Meski Brentford terus menekan di sisa waktu pertandingan, skor imbang tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Implikasi Klasemen dan Perburuan Eropa

Hasil imbang ini menjadi kerugian besar bagi Brentford dalam ambisi mereka menembus zona kompetisi Eropa. Tim asuhan Keith Andrews kini tertahan di peringkat ketujuh klasemen dengan koleksi 45 poin, terpaut empat angka dari zona enam besar.

Sementara itu, bagi Wolves, tambahan satu poin ini memberikan secercah harapan meski mereka tetap berada di posisi ke-20 dengan 16 poin. Wolves masih berjarak cukup jauh dari zona aman, namun performa heroik di London Barat ini menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga krusial di akhir musim.

Susunan Pemain:

Brentford (4-3-3): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Henderson, Damsgaard; Ouattara, Thiago, Schade.

Wolves (3-5-2): Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; Tchatchoua, J. Gomes, Bellegarde, Andre, S. Bueno; Armstrong, Mane.