Ternate (Lampost.co)–Persija Jakarta sukses membawa pulang poin penuh setelah menumbangkan tuan rumah Malut United dalam laga pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2/2026) malam, tim Macan Kemayoran menang tipis dengan skor 2-3.

Jalannya Laga

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Persija Jakarta langsung menggebrak lewat gol cepat Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-8. Memanfaatkan umpan matang Gustavo Almeida, Ajaraie melepaskan tembakan terukur yang gagal kiper Malut United halau.

Dominasi anak asuh Mauricio Souza berlanjut di pertengahan babak pertama. Bek senior Jordi Amat menambah keunggulan Persija pada menit ke-29 melalui sundulan maut setelah menerima assist Allano Lima.

Persija bahkan nyaris unggul 3-0 jika gol Bruno Tubarao tidak video assistant referee (VAR) anulir karena posisi offside pada menit ke-34. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum.

Malut Sempat Bangkit di Babak II

Memasuki babak kedua, Laskar Kie Raha yang didukung ribuan suporternya mencoba bangkit. Perubahan strategi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, pemain gaek Ciro Alves berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-77 melalui skema serangan balik cepat.

Ketegangan memuncak di sepuluh menit terakhir pertandingan. Persija sempat menjauh lewat gol Fabio Calonego pada menit ke-80 yang mengubah skor menjadi 1-3. Namun, hanya berselang dua menit, penyerang tajam David da Silva kembali membawa harapan bagi tuan rumah lewat golnya pada menit ke-82.

Meski Malut United terus menekan di sisa waktu tambahan, pertahanan rapat yang Jordi Amat dkk galang berhasil mempertahankan keunggulan. Skor akhir 2-3 untuk kemenangan Persija Jakarta tetap bertahan hingga laga usai.

Kemenangan krusial ini membuat Persija Jakarta menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin dari 22 pertandingan. Sementara itu, Malut United tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 41 poin.