Jakarta (Lampost.co)–Kemenangan Persija Jakarta yang sudah di depan mata sirna seketika dalam laga pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026. Menjamu Borneo FC Samarinda di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam, Macan Kemayoran dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2.

Hasil ini terasa menyakitkan bagi skuad asuhan Mauricio Souza. Pasalnya, Persija sempat unggul dua kali sebelum akhirnya gol telat tim tamu di masa injury time membuyarkan harapan meraih tiga poin penuh di hadapan 19.709 pendukung setianya.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Persija Jakarta langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan trio lini depan yang agresif, Macan Kemayoran beberapa kali mengancam gawang Borneo FC yang dikawal Nadeo Argawinata. Peluang emas pertama hadir pada menit ke-19 melalui sepakan Maxwell Souza, namun bola masih melambung tipis di atas mistar.

Allano Lima juga sempat merepotkan pertahanan Pesut Etam lewat aksi individunya. Namun, rapatnya barisan belakang Borneo FC yang digalang Christophe Nduwarugira membuat skor kacamata tetap bertahan hingga turun minum.

Hujan Gol di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat drastis. Belum genap satu menit laga berjalan, Gustavo Almeida sukses memecah kebuntuan. Berawal dari umpan silang matang Dony Tri Pamungkas yang disundul Alaaeddine Ajaraie, Gustavo dengan cerdik menyontek bola untuk membawa Persija unggul 1-0.

Tersengat gol cepat tersebut, Borneo FC mulai keluar menyerang. Hasilnya pada menit ke-62, Juan Villa melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal Andritany Ardhiyasa bendung. Skor berubah menjadi 1-1.

Persija kembali menunjukkan mentalitasnya. Pada menit ke-75, Fabio Calonego melepaskan tendangan roket dari jarak jauh yang meluncur mulus ke pojok gawang Nadeo, membawa tuan rumah kembali memimpin 2-1.

Namun, drama sesungguhnya terjadi di penghujung laga. Saat pertandingan memasuki menit ke-90+4, Ikhsan Nul Zikrak muncul sebagai pahlawan Borneo FC. Memanfaatkan bola liar hasil tepisan Andritany, Ikhsan melepaskan sepakan mendatar yang menggetarkan jala gawang Persija. Skor 2-2 menjadi hasil akhir laga ini.

Implikasi Klasemen dan Catatan Disiplin

Dengan hasil imbang ini, Persija Jakarta tetap tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 51 poin dari 24 pertandingan. Mereka gagal memangkas jarak secara signifikan dari pemuncak klasemen, Persib Bandung, yang mengoleksi 54 poin dengan tabungan satu pertandingan lebih banyak.

Sementara itu, Borneo FC terus membayangi di posisi ketiga dengan 50 poin. Hasil ini juga memperpanjang rekor nirmenang Persija atas Borneo FC dalam enam pertemuan terakhir sejak tahun 2024.

Kabar buruk juga menimpa Persija setelah penyerang Allano Lima mendapatkan kartu kuning ke-12 musim ini. Catatan disiplin tersebut membuat sang pemain harus absen dalam laga penting berikutnya melawan Dewa United karena akumulasi kartu.

Susunan Pemain

Persija Jakarta (3-4-3): Andritany Ardhiyasa; Rizky Ridho, Jordi Amat, Thales Lira; Fajar Fathur Rahman, Dony Tri Pamungkas, Fabio Calonego, Van Basty Souza; Alaaeddine Ajaraie, Maxwell Souza, Gustavo Almeida.

Borneo FC (4-2-3-1): Nadeo Argawinata; Ardi Idrus, Jose Cleylton, Christophe Nduwarugira, Fajar Fathur Rahman; Kei Hirose, Rivaldo Enero; Stefano Lilipaly, Juan Villa, Mariano Peralta; Leo Gaucho.