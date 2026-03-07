Vigo (Lampost.co)—Real Madrid mengakhiri periode buruk mereka dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Celta Vigo pada pekan ke-27 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Abanca Balaidos, Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB, gol telat Federico Valverde menjadi penentu raihan tiga poin krusial bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Los Blancos yang datang ke Vigo dengan beban berat setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Getafe dan Osasuna. Tambahan tiga poin ini membuat Real Madrid kini mengoleksi 63 poin dari 27 pertandingan. Mereka terus membayangi Barcelona di puncak klasemen dengan selisih hanya satu angka, meskipun El Barca baru akan bertanding melawan Athletic Bilbao esok hari.

Jalannya Pertandingan

Meski tampil tanpa kekuatan penuh akibat badai cedera yang menimpa Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo, Real Madrid mampu unggul lebih dahulu pada menit ke-12. Aurelien Tchouameni melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang menghunjam deras ke pojok kiri gawang Celta di bawah kawalan Ivan Villar.

Namun, tuan rumah yang mendapat dukungan penuh suporternya tidak tinggal diam. Celta Vigo yang sedang dalam tren positif di bawah asuhan Claudio Giraldez mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-25. Borja Iglesias berhasil memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Madrid untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Sepanjang babak kedua, pertandingan berlangsung alot. Real Madrid tampak kesulitan menembus pertahanan rapat Celta. Alvaro Arbeloa mencoba melakukan penyegaran dengan memasukkan Brahim Diaz dan Arda Guler untuk menambah daya dobrak.

Pahlawan di Injury Time

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Federico Valverde muncul sebagai pahlawan. Memasuki menit ke-90+2, gelandang asal Uruguay tersebut melepaskan tendangan voli keras setelah menerima umpan silang Vinicius Junior. Bola meluncur deras tanpa mampu dihalau, memastikan kemenangan 2-1 untuk sang juara bertahan.

Hasil ini sekaligus merusak ambisi Celta Vigo untuk menembus zona empat besar. Saat ini Celta tertahan di peringkat keenam dengan 40 poin. Mereka bersaing ketat dengan Real Betis dan Real Sociedad demi tiket kompetisi Eropa musim depan.

Krisis Cedera dan Rotasi Arbeloa

Kemenangan di Balaidos ini menjadi pembuktian bagi Alvaro Arbeloa di tengah kritik tajam media Spanyol. Madrid bermain dengan kondisi skuad pincang karena absennya 11 pemain utama. Penggunaan pemain akademi seperti Raul Asencio di jantung pertahanan dan penempatan Federico Valverde sebagai motor serangan terbukti efektif di saat-saat genting.

Setelah laga ini, Real Madrid akan mengalihkan fokus ke leg kedua babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan. Mereka kembali melanjutkan perburuan gelar La Liga yang makin memanas di sisa 11 pertandingan musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Celta Vigo (3-4-3): Villar; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Jutgla, Borja Iglesias, Swedberg.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Guler, Camavinga; Brahim Diaz, Vinicius Junior.