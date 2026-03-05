Newcastle (Lampost.co)–Kejutan besar tercipta pada pekan ke-29 Premier League musim 2025/2026. Newcastle United sukses menumbangkan raksasa Manchester United dengan skor tipis 2-1 dalam laga yang berlangsung di St James’ Park, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini terasa heroik lantaran tuan rumah harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama.

Gol penentu kemenangan The Magpies dicetak pemain pengganti, William Osula, pada menit ke-90. Hasil ini sekaligus mematahkan rekor impresif Michael Carrick yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan sejak menjabat sebagai manajer tetap Setan Merah.

Jalannya Pertandingan

Laga mulai dengan intensitas tinggi. Newcastle asuhan Eddie Howe langsung menekan sejak menit awal. Namun, petaka menghampiri tuan rumah pada menit ke-45+1 ketika Jacob Ramsey menerima kartu kuning kedua setelah wasit menganggap melakukan simulasi (diving) di kotak penalti. Pengusiran ini sempat mendapat protes keras publik Tyneside.

Meski kalah jumlah pemain, Newcastle justru mampu unggul lebih dahulu pada masa injury time babak pertama (45+6′). Pelanggaran Bruno Fernandes terhadap Anthony Gordon di area terlarang membuat wasit menunjuk titik putih. Anthony Gordon yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper MU, Senne Lammens.

Keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Tiga menit berselang (45+9′), Manchester United menyamakan kedudukan. Umpan tendangan bebas akurat Bruno Fernandes bersambut sundulan tajam Casemiro yang gagal Aaron Ramsdale halau. Skor 1-1 menutup paruh pertama.

William Osula Jadi Pahlawan Menit Akhir

Memasuki babak kedua, Manchester United mendominasi penguasaan bola dan terus mengurung pertahanan Newcastle. Michael Carrick memasukkan Amad Diallo dan Joshua Zirkzee untuk menambah daya gedor. Namun, pertahanan Newcastle yang Sven Botman galang tampil sangat disiplin.

Keajaiban bagi tuan rumah terjadi tepat pada menit ke-90. Melalui skema serangan balik cepat, William Osula melakukan aksi individu brilian, melewati hadangan Harry Maguire sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok bawah gawang. St James’ Park bergemuruh merayakan gol kemenangan tersebut.

Klasemen Sementara dan Dampak Pertandingan

Kekalahan ini membuat posisi Manchester United di peringkat ketiga klasemen sementara terancam. Setan Merah kini mengoleksi 52 poin, hanya unggul satu angka dari Aston Villa yang membuntuti di posisi keempat. Sementara itu, Arsenal makin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Brighton.

Bagi Newcastle United, tambahan tiga poin ini membawa mereka naik ke peringkat ke-12 dengan raihan 37 poin, sekaligus memberikan modal kepercayaan diri menjelang laga krusial di Liga Champions akhir bulan nanti.

Susunan Pemain

Newcastle United (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Joelinton, Tonali, Jacob Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes (Osula 82′).

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko.