Udine (Lampost.co)–Drama luar biasa tersaji dalam lanjutan Serie A pekan ke-25 yang mempertemukan Udinese menjamu Sassuolo di Stadion Bluenergy, Minggu (15/2/2026). Sempat tertinggal lebih dahulu, tim tamu berhasil membalikkan keadaan hanya dalam kurun waktu dua menit untuk mengunci kemenangan tipis 2-1.

Laga ini menjadi sorotan publik sepak bola Tanah Air menyusul penampilan bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes. Pemain yang akrab disapa Bang Jay tersebut dipercaya tampil penuh selama 90 menit oleh pelatih Sassuolo untuk mengawal lini pertahanan Neroverdi.

Jalannya Laga

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Udinese langsung menekan sejak menit awal. Keunggulan tuan rumah tercipta cepat pada menit ke-10 melalui aksi bek tengah Oumar Solet. Memanfaatkan umpan matang Jurgen Ekkelenkamp, Solet berhasil menyarangkan bola lewat penyelesaian jarak dekat yang tak mampu kiper Sassuolo halau.

Baca juga: Atalanta Berjaya di Markas Lazio

Sepanjang paruh pertama, Udinese tampak mendominasi aliran bola. Sebaliknya, koordinasi lini belakang Sassuolo yang dipimpin Jay Idzes sempat goyah dalam meredam agresivitas serangan sayap Zebrette. Namun, skor 1-0 tetap bertahan hingga turun minum.

Momentum Kilat Sassuolo

Memasuki babak kedua, Sassuolo melakukan perubahan taktik yang terbukti sangat efektif. Tekanan yang mulai intens membuahkan hasil pada menit ke-56. Armand Lauriente sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima operan Andrea Pinamonti.

Belum sempat pemain Udinese menata ulang organisasi pertahanan mereka, Sassuolo kembali menghantam dua menit kemudian. Tepat pada menit ke-58, Andrea Pinamonti mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan akurat memanfaatkan umpan silang Ulisses Garcia. Papan skor berubah menjadi 1-2 dalam sekejap.

Udinese sejatinya sempat mencetak gol penyeimbang pada menit ke-70 melalui Nicolo Zaniolo. Namun, setelah tinjauan VAR yang cukup lama, wasit menganulir gol tersebut karena adanya pelanggaran lebih dahulu dalam proses serangan, yang memicu protes keras dari bangku cadangan tuan rumah.

Rapor Jay Idzes dan Posisi Klasemen

Jay Idzes mencatatkan performa yang cukup solid meskipun sempat melakukan satu kesalahan antisipasi di babak pertama. Namun, kegigihannya dalam memenangi duel udara pada menit-menit akhir krusial untuk menjaga keunggulan Sassuolo dari gempuran Udinese.

Dengan hasil ini, Sassuolo kini mengoleksi 32 poin dari 25 pertandingan, menyamai torehan poin Udinese di papan tengah klasemen sementara Serie A 2025/2026. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi Neroverdi untuk menjauh dari kejaran tim-tim di bawahnya dan menjaga asa menembus posisi sepuluh besar.

Susunan Pemain:

Udinese: Murić; Solet, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Zaniolo; Bayo.

Sassuolo: Consigli; Jay Idzes, Walukiewicz, Muharemovic; Garcia, Boloca, Thorstvedt, Doig; Lauriente, Volpato; Pinamonti.