London (Lampost.co)–Chelsea harus rela kehilangan dua poin krusial dalam perburuan tiket Liga Champions setelah ditahan imbang 1-1 tim papan bawah, Burnley, di Stamford Bridge, Sabtu (21/2/2026) malam. Gol larut Zian Flemming di masa injury time membuyarkan kemenangan The Blues yang sudah di depan mata.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Chelsea sebenarnya memulai laga dengan sangat meyakinkan. Anak asuh Liam Rosenior langsung unggul cepat saat laga baru berjalan empat menit.

Berawal dari umpan terobosan cerdik Moises Caicedo, Pedro Neto melepaskan umpan silang rendah yang berhasil Joao Pedro selesaikan dengan sempurna. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun Chelsea mendominasi penguasaan bola hingga 77 persen.

Memasuki babak kedua, petaka bagi tuan rumah terjadi pada menit ke-72. Bek tengah Wesley Fofana menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras, memaksa Chelsea bermain dengan sepuluh orang di sisa laga. Keunggulan jumlah pemain ini Burnley manfaatkan dengan baik.

Terus menggempur pertahanan The Blues, Burnley akhirnya memetik hasil pada menit ke-90+3. Zian Flemming melepaskan tembakan yang gagal Robert Sanchez halau, sekaligus memastikan laga berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Dampak Klasemen Liga Inggris

Hasil imbang ini membuat posisi Chelsea tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris musim 2025/2026 dengan koleksi 45 poin dari 27 pertandingan. Mereka gagal menyalip Manchester United yang berada di posisi keempat dengan poin yang sama namun unggul selisih gol.

Sementara itu, bagi Burnley, tambahan satu poin ini sangat berharga meski mereka masih terjebak di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-19 dengan 19 poin. Scott Parker memuji semangat juang anak asuhnya yang tidak menyerah hingga detik terakhir pertandingan.

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, mengungkapkan kekecewaannya usai laga. “Kami mendominasi permainan, tetapi kartu merah mengubah segalanya. Kami harus lebih disiplin jika ingin bersaing di level tertinggi,” ujarnya dalam sesi konferensi pers pasca-pertandingan.

Susunan Pemain:

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Enzo Fernandez; Cole Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Nicolas Jackson.

Burnley: Dubravka; Worrall, Esteve, Al-Dakhil; Mejbri, Ugochukwu, Laurent, Vitinho; Koleosho, Foster, Flemming.

