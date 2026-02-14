Elche (Lampost.co)–Pertandingan pembuka pekan ke-24 La Liga Spanyol musim 2025/2026 antara Elche dan Osasuna berakhir tanpa pemenang. Duel yang berlangsung di Stadion Martinez Valero, Sabtu (14/2/2026) dini hari WIB tersebut harus puas dengan skor kacamata 0-0.

Meski tidak ada gol yang tercipta, jalannya pertandingan berlangsung cukup sengit. Tuan rumah Elche yang tengah berjuang menjauh dari ancaman zona degradasi tampil lebih agresif sejak menit awal. Namun, performa luar biasa kiper Osasuna, Sergio Herrera, menjadi tembok penghalang utama bagi lini depan Los Franjiverdes.

Jalannya Laga

Tampil di depan pendukung sendiri, Elche langsung menekan melalui pergerakan Alvaro Rodriguez dan Andre Silva. Beberapa peluang emas berhasil tuan rumah ciptakan, termasuk tendangan keras Martim Neto dari luar kotak penalti pada babak pertama. Namun, Sergio Herrera dengan sigap menepis bola tersebut.

Osasuna bukan tanpa perlawanan. Melalui skema serangan balik, tim tamu sempat mengancam lewat aksi Ante Budimir. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang tenang dan disiplinnya lini pertahanan Elche di bawah komando Pedro Bigas membuat skor tetap imbang hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Pelatih Elche mencoba menambah daya dobrak dengan memasukkan Tete Morente. Namun, hingga wasit Jose Sanchez meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 0-0 menjadi hasil akhir yang adil bagi kedua tim.

Sergio Herrera Jadi Pahlawan

Penampilan Sergio Herrera di bawah mistar gawang Osasuna patut mendapat apresiasi tinggi. Berdasarkan data statistik pertandingan, ia melakukan sedikitnya lima penyelamatan krusial yang menjaga gawang tim tamu tetap perawan. Heroisme Herrera ini memastikan Osasuna pulang dengan membawa satu poin dari markas Elche.

Di sisi lain, kiper Elche, Inaki Pena, juga tampil cukup tenang meski tidak sesibuk Herrera. Pertahanan Elche menunjukkan perbaikan signifikan setelah di pekan sebelumnya sempat jadi bulan-bulanan lini depan Barcelona.

Posisi di Klasemen Sementara La Liga 2025/2026

Dengan hasil imbang ini, posisi kedua tim di papan klasemen tidak banyak berubah secara drastis. Osasuna Tetap bertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin dari 24 pertandingan. Sedangkan Elche masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 25 poin, hanya terpaut tipis dari zona merah yang dihuni Valencia dan Rayo Vallecano.

Bagi Elche, hasil ini menjadi alarm untuk segera mengamankan kemenangan di laga berikutnya jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol musim depan. Sementara bagi Osasuna, satu poin di laga tandang memperkuat posisi mereka di papan tengah musim 2025/2026.

Susunan Pemain

Elche (5-3-2): Inaki Pena; Victor Chust, Pedro Bigas, Leo Petrot, Adria Pedrosa, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

Osasuna (4-3-3): Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Ruben Garcia, Lucas Torro, Aimar Oroz; Raul Moro, Ante Budimir, Victor Munoz.