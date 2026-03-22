Parma (Lampost.co)–Cremonese berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Parma dalam lanjutan Serie A pekan ke-30 musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Ennio Tardini, Sabtu (21/3/2026) malam WIB, tim tamu sukses membungkam tuan rumah dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini memiliki arti ganda bagi La Cremo. Selain mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun, hasil ini juga menjadi debut manis bagi pelatih baru mereka, Marco Giampaolo. Tambahan tiga poin membawa Cremonese melesat ke peringkat 17 klasemen sementara, sekaligus keluar dari zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Parma yang bertindak sebagai tuan rumah sebenarnya tampil menekan sejak awal laga. Tim asuhan Carlos Cuesta mengandalkan kecepatan Gabriel Strefezza dan Mateo Pellegrino untuk membongkar pertahanan lawan. Namun, penampilan disiplin lini belakang Cremonese yang digalang Sebastiano Luperto membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Cremonese tampil lebih berani keluar menyerang. Hasilnya terlihat pada menit ke-54, Youssef Maleh berhasil memecah kebuntuan. Gelandang asal Maroko tersebut melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Parma, Zion Suzuki. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Tertinggal satu gol, Parma mencoba membalas dengan memasukkan pemain bertipe menyerang seperti Simone Oristanio. Namun, justru Cremonese yang kembali mencetak gol pada menit ke-68. Melalui skema serangan balik cepat, pemain veteran Jamie Vardy yang baru masuk sebagai pengganti memberikan umpan terobosan akurat kepada Jari Vandeputte. Dengan tenang, Vandeputte menaklukkan Suzuki untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Di sisa waktu pertandingan, Parma terus mengurung pertahanan Cremonese. Namun, ketangguhan Emil Audero Mulyadi di bawah mistar gawang memastikan gawang tim tamu tetap perawan hingga wasit Michael Fabbri meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Performa Impresif Emil Audero Sebelum Gabung Timnas

Penampilan apik Emil Audero Mulyadi dalam laga ini menjadi sorotan utama. Kiper kelahiran Mataram tersebut melakukan setidaknya empat penyelamatan krusial yang membuat frustrasi barisan penyerang Parma. Performa gemilang ini menjadi modal berharga bagi Emil sebelum ia terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia guna melakoni laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Posisi Klasemen Sementara

Dengan hasil ini, Cremonese kini mengoleksi 27 poin dari 30 pertandingan dan menempati posisi ke-17. Mereka unggul produktivitas gol atas Lecce yang kini terperosok ke zona merah. Sementara itu, Parma tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 34 poin.

Susunan Pemain Kedua Tim

Parma (3-5-2): Zion Suzuki; Alessandro Circati, Mariano Troilo, Lautaro Valenti; Sascha Britschgi, Mandela Keita, Oliver Sorensen, Emanuele Valeri, Jacob Ondrejka; Mateo Pellegrino, Gabriel Strefezza.

Cremonese (4-4-2): Emil Audero Mulyadi; Sebastiano Luperto, Matteo Bianchetti, Filippo Terracciano, Giuseppe Pezzella; Youssef Maleh, Alberto Grassi, Jari Vandeputte, Alessio Zerbin; Antonio Sanabria, Federico Bonazzoli.