Florence (Lampost.co)–Harapan penggemar Timnas Italia untuk melihat kembali aksi Federico Chiesa di panggung internasional harus tertunda. Winger milik Liverpool tersebut batal memperkuat Gli Azzurri dalam laga hidup-mati babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang akan berlangsung pekan ini.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) secara resmi mengumumkan Chiesa telah meninggalkan kamp pelatihan di Coverciano, Senin (23/3/2026). Keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi mendalam tim medis terhadap kondisi fisik sang pemain setibanya di pusat latihan nasional.

Alasan Kebugaran dan Cedera Ringan

Pelatih Timnas Italia, Gennaro Gattuso, menjelaskan pencoretan Chiesa demi kebaikan sang pemain dan tim. Meski sempat masuk daftar 28 pemain yang terpanggil, Chiesa belum berada dalam level kebugaran yang tim butuhkan untuk pertandingan intensitas tinggi.

Gattuso mengungkapkan mantan pemain Juventus itu mengalami masalah fisik kecil yang membuatnya merasa tidak sanggup tampil maksimal. “Kami memutuskan bersama bahwa tidak ada gunanya memaksanya tetap tinggal. Ketika seorang pemain merasa tidak siap 100 persen untuk tugas seberat ini, kami harus menghormatinya,” ujar Gattuso dalam konferensi pers di Florence.

Absennya Chiesa menjadi pukulan cukup telak mengingat Italia tengah bersiap menghadapi Irlandia Utara di babak semifinal play-off, Kamis (26/3/2026), di Stadion Gewiss, Bergamo. Jika menang, Italia akan berhadapan dengan pemenang antara Wales atau Bosnia-Herzegovina demi satu tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pemanggilan Nicolo Cambiaghi sebagai Pengganti

Guna mengisi kekosongan yang Chiesa tinggalkan, Gattuso bergerak cepat dengan memanggil penyerang sayap Bologna, Nicolo Cambiaghi. Pemain berusia 25 tahun tersebut sedang dalam performa impresif di Serie A musim 2025/2026 dan harapannya bisa menjadi opsi alternatif di lini serang Azzurri.

Bagi Chiesa sendiri, kegagalan membela timnas kali ini memperpanjang masa absennya dari seragam biru kebanggaan Italia. Pemain berusia 28 tahun itu terakhir kali mencatatkan penampilan internasional pada Euro 2024 lalu. Di level klub bersama Liverpool, Chiesa juga masih berjuang mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Arne Slot. Hal itu terjadi setelah serangkaian cedera yang menghambat adaptasinya di Liga Inggris.

Misi Menghapus Trauma Play-off

Tanpa Chiesa, beban berat kini berada di pundak Mateo Retegui, Moise Kean, dan Gianluca Scamacca untuk membongkar pertahanan Irlandia Utara. Italia membawa misi besar untuk menghapus trauma kegagalan lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir (2018 dan 2022).

Gattuso menegaskan fokus tim saat ini tetap terjaga meski ada perubahan skuad secara mendadak. Italia wajib menang demi menghindari absen selama 16 tahun dari turnamen sepak bola terbesar di jagat raya tersebut.