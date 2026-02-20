Bialystok (Lampost.co)–Fiorentina berhasil menapakkan satu kaki di babak 16 besar UEFA Conference League musim 2025/2026 setelah mencukur tuan rumah Jagiellonia Bialystok dengan skor telak 3-0. Kemenangan meyakinkan ini La Viola raih dalam laga leg pertama play-off babak gugur yang berlangsung di Chorten Arena, Polandia, Jumat (20/2/2026) dini hari WIB.

Meskipun bertandang dengan kondisi skuad yang pincang akibat badai cedera, anak asuh Paolo Vanoli tetap menunjukkan kelasnya sebagai unggulan. Tiga gol kemenangan La Viola masing-masing lewat Luca Ranieri, Rolando Mandragora, dan eksekusi penalti Roberto Piccoli di babak kedua.

Dominasi Tim Tamu Sejak Awal

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Fiorentina langsung mengambil inisiatif serangan. Tanpa kehadiran David de Gea dan Moise Kean yang absen karena cedera, Fiorentina mengandalkan rotasi pemain, termasuk menurunkan kiper Luca Lezzerini. Babak pertama berjalan cukup alot dengan pertahanan rapat Jagiellonia yang membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-53. Berawal dari umpan silang terukur Jacopo Fazzini, bek Luca Ranieri berhasil menyambut bola dengan tandukan tajam yang gagal kiper tuan rumah, Slawomir Abramowicz, halau. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Jagiellonia Tidak Beruntung

Tuan rumah bukan tanpa perlawanan. Jagiellonia sempat memberikan ancaman serius melalui tendangan bebas Bartlomiej Wdowik dan peluang emas Jesus Imaz. Namun, dewi fortuna belum berpihak pada wakil Polandia tersebut karena dua peluang emas mereka hanya membentur tiang gawang.

Alih-alih menyamakan kedudukan, Jagiellonia justru kembali kebobolan pada menit ke-65. Rolando Mandragora mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan bebas indah yang meluncur deras ke pojok gawang lawan. Fiorentina pun menjauh dengan keunggulan 2-0.

Pesta gol klub asal Florence ini ditutup pada menit ke-81 melalui titik putih. Roberto Piccoli yang maju sebagai algojo penalti menjalankan tugas dengan sempurna setelah sebelumnya ia dijatuhkan Dawid Drachal di kotak terlarang.

Modal Besar Menuju Leg Kedua

Hasil ini menjadi modal yang sangat mewah bagi Fiorentina untuk melakoni laga leg kedua. Pertandingan penentuan tersebut akan berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Florence, Kamis (26/2/2026) mendatang.

Dengan keunggulan agregat 3-0, Fiorentina hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah dengan selisih maksimal dua gol untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sebaliknya, Jagiellonia Bialystok menghadapi misi mustahil karena harus menang dengan selisih minimal empat gol di markas lawan.

Susunan pemain:

Jagiellonia Bialystok (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz.

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.