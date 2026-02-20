Istanbul (Lampost.co)–Nottingham Forest memberikan kejutan besar di kancah Eropa dengan melibas tuan rumah Fenerbahce 3-0 dalam laga leg pertama play-off knockout Liga Europa yang berlangsung di Stadion Sukru Saracoglu, Jumat (20/2/2026) dini hari WIB. Kemenangan telak ini menjadi debut sempurna bagi manajer baru Forest, Vitor Pereira, yang justru mempermalukan mantan klub asuhannya di hadapan publik Istanbul.

Pereira, yang baru saja menggantikan Sean Dyche empat hari lalu, menunjukkan kelasnya dengan strategi yang sangat efektif. Nottingham Forest tampil tanpa beban sejak peluit pertama berbunyi. Sedangkan Fenerbahce yang diperkuat bintang seperti Marco Asensio dan kiper Ederson tampak kesulitan mengembangkan permainan.

Jalannya Laga

Keunggulan Forest bermula pada menit ke-21 melalui aksi bek tengah asal Brasil, Murillo. Membawa bola dari lini tengah tanpa pengawalan ketat, Murillo melepaskan tembakan jarak jauh yang sempat mengenai Milan Skriniar sebelum bersarang di pojok bawah gawang Ederson. Gol tersebut langsung membungkam atmosfer panas pendukung tuan rumah.

Menjelang akhir babak pertama, tepatnya menit ke-43, Igor Jesus menggandakan keunggulan. Penyerang tajam tersebut menyambut umpan flick Morgan Gibbs-White dalam situasi sepak pojok dengan sundulan jarak dekat. Ini merupakan gol ketujuh Igor Jesus di Liga Europa musim 2025/2026, menjadikannya pencetak gol terbanyak kompetisi sejauh ini.

Di babak kedua, Fenerbahce mencoba bangkit, namun justru tim tamu yang kembali menambah luka. Pada menit ke-51, Morgan Gibbs-White mencatatkan namanya di papan skor.

Meski sempat kehilangan keseimbangan, kapten Forest itu berhasil menyodok bola melewati celah kaki Ederson setelah menerima operan Igor Jesus. Gol tersebut sempat mendapat peninjauan VAR atas dugaan offside, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut.

Statistik pertandingan menunjukkan dominasi total wakil Inggris tersebut. Forest mencatatkan angka harapan gol (xG) mencapai 2,86 dari 23 tembakan, berbanding terbalik dengan Fenerbahce yang hanya mampu menciptakan 0,48 xG dari 6 percobaan. Kekalahan ini membuat ribuan pendukung Fenerbahce meninggalkan stadion lebih awal sebelum laga usai.

Dengan hasil ini, Nottingham Forest berada di atas angin dan hampir memastikan satu tempat di babak 16 besar. Leg kedua akan berlangsung di City Ground, Kamis (26/2/2026) mendatang. Sementara itu, posisi manajer Fenerbahce kini berada dalam tekanan besar setelah performa mengecewakan di kandang sendiri.

Susunan Pemain:

Fenerbahce: Ederson; Semedo, Skriniar, Soyuncu, Muldur; Fred, Kante; Under, Asensio, Tadic; En-Nesyri.

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Murillo, Milenkovic, Moreno; Dominguez, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.