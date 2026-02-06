Jakarta (Lampost.co)—Tim Nasional Futsal Indonesia baru saja menorehkan tinta emas. Pasukan Garuda secara dramatis berhasil melaju ke babak final Piala Asia Futsal 2026 untuk pertama kali sepanjang sejarah setelah menumbangkan raksasa Asia sekaligus juara bertahan empat kali, Jepang, dengan skor ketat 5-3.

Pertandingan semifinal yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026), itu menyajikan drama luar biasa hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan ini memicu euforia luar biasa bagi ribuan suporter yang memadati stadion kebanggaan Indonesia tersebut.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, anak asuh Hector Souto langsung menerapkan tekanan tinggi. Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui sontekan Samuel Eko yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Jepang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda antarbabak.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan makin meninggi. Indonesia sempat menjauh 2-0 pada menit ke-23 setelah tendangan keras Ardiansyah Nur berbelok arah akibat mengenai pemain Jepang, Takehiro Motoishi, dan masuk ke gawang sendiri.

Namun, Jepang membuktikan kelasnya sebagai tim elite dunia. Melalui skema serangan yang rapi, Motoishi menebus kesalahannya dan Kazuya Shimizu mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Drama memuncak di sisa dua menit waktu normal. Firman Adriansyah sempat membawa Indonesia unggul 3-2 pada menit ke-38.

Namun, tepat beberapa detik sebelum laga usai, Jepang mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran handball. Kazuya Shimizu yang maju sebagai eksekutor sukses memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu 2 x 5 menit.

Mental Juara di Babak Extra-Time

Pada masa perpanjangan waktu, stamina dan mentalitas pemain Indonesia benar-benar diuji. Dukungan penuh suporter menjadi energi tambahan. Reza Gunawan membawa Indonesia kembali unggul 4-3 melalui kerja sama apik di area pertahanan Jepang.

Jepang yang panik mulai menerapkan strategi power play. Namun, disiplin tinggi pertahanan Indonesia yang digalang kiper Ahmad Habiebie membuat serangan tim Samurai Biru selalu kandas. Dewa Rizki akhirnya mengunci kemenangan menjadi 5-3 melalui tembakan jarak jauh ke gawang Jepang yang kosong pada menit akhir laga.

Menatap Final Lawan Raja Asia

Dengan hasil ini, Indonesia tidak hanya mencetak sejarah lolos ke final untuk pertama kalinya, tetapi juga akan melonjak drastis dalam peringkat futsal FIFA. Sebelum turnamen mulai, Indonesia berada di posisi 24 dunia dan kini berpotensi menembus peringkat 18 besar dunia.

Lawan berat sudah menanti Indonesia di partai puncak. Sang Raja Futsal Asia, Iran, sudah lebih dahulu lolos ke final setelah mengalahkan Irak dengan skor 4-2. Iran merupakan pemegang rekor 13 gelar juara Piala Asia Futsal dan saat ini berada di peringkat 5 dunia.

Jadwal Pertandingan Final:

Pertandingan: Indonesia vs Iran

Indonesia vs Iran Hari/Tanggal: Sabtu, 7 Februari 2026

Sabtu, 7 Februari 2026 Waktu: 19.00 WIB

19.00 WIB Lokasi: Indonesia Arena, Jakarta

Indonesia Arena, Jakarta Siaran Langsung: MNCTV, iNews, dan Vision+

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, meminta para pemainnya untuk tetap rendah hati meski baru saja menumbangkan tim sekelas Jepang. “Malam ini kita merayakan sejarah, tapi besok fokus total untuk final. Iran adalah tim terbaik di Asia, tapi di rumah sendiri, segalanya mungkin bagi Indonesia,” ujar Souto usai laga.