Jakarta (Lampost.co)—Sejarah besar tercipta di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Meski harus puas menempati posisi runner-up, Timnas Futsal Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai kekuatan baru Asia setelah memaksa raja futsal benua, Iran, bertarung hingga babak adu penalti di final Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda yang tampil di hadapan belasan ribu pendukungnya bermain imbang 5-5 hingga babak perpanjangan waktu selesai. Namun, dalam drama adu penalti, keberuntungan belum berpihak pada anak asuh Hector Souto setelah kalah tipis dengan skor 4-5.

Jalannya Pertandingan: Israr Megantara Menggila

Pertandingan berlangsung dengan intensitas sangat tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Iran unggul lebih dahulu pada menit ke-3 melalui aksi bintang mereka, Hosein Tayebi. Namun, Indonesia merespons dengan cepat lewat gol Reza Gunawan yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Indonesia sempat membalikkan keadaan dan memimpin 3-1 sebelum turun minum berkat dua gol beruntun pivot muda, Israr Megantara. Memasuki babak kedua, Iran yang mengejar gelar ke-14 mereka di kompetisi ini meningkatkan tekanan. Ahmad Abbasi dan kiper Mahdi Karimi mencetak gol yang membuat skor kembali imbang.

Jual beli serangan berlanjut hingga menit-menit akhir waktu normal. Samuel Eko sempat membawa Indonesia unggul 4-3, namun strategi power play Iran membuahkan hasil lewat gol penyeimbang pada menit ke-37, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu.

Drama Perpanjangan Waktu dan Penalti

Di babak extra-time, Israr Megantara mencatatkan hattrick sekaligus membawa Indonesia unggul 5-4. Namun, pertahanan Indonesia yang digempur habis-habisan akhirnya jebol oleh sepakan Saed Abbasi, membuat skor berakhir 5-5.

Pada babak adu tos-tosan, seluruh penendang Iran berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Sementara itu, satu penendang Indonesia gagal menaklukkan kiper Bagher Mohammadi, yang memastikan Iran keluar sebagai juara Piala Asia Futsal 2026.

Capaian Bersejarah Timnas Futsal Indonesia

Meski gagal mengangkat trofi, pencapaian ini merupakan prestasi tertinggi sepanjang sejarah futsal Indonesia. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda berhasil menembus partai final dan mengalahkan tim-tim raksasa seperti Jepang di babak semifinal.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengaku sangat bangga dengan mentalitas para pemainnya. Menurutnya, Indonesia telah membuktikan jarak kualitas dengan tim-tim elite dunia kini sudah makin terkikis.

Susunan Pemain Utama Indonesia:

Ahmad Habiebie (GK), Rizki Xavier, Mochammad Iqbal, Firman Adriansyah, Israr Megantara.

Pencetak Gol Indonesia:

Israr Megantara (3 gol), Reza Gunawan, Samuel Eko.