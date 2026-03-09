Getafe (Lampost.co)–Getafe sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan Real Betis 2-0 dalam lanjutan La Liga 2025/2026 pekan ke-27 di Stadion Coliseum, Minggu (8/3/2026). Kemenangan ini membawa Los Azulones merangsek ke papan tengah klasemen sementara.

Jalannya Laga

Tampil di depan pendukung sendiri, para pemain Getafe bermain disiplin sejak peluit pertama berbunyi. Gol pembuka tuan rumah lahir pada menit ke-28 melalui aksi Kiko Femenia. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Betis, Femenia berhasil melepaskan tembakan akurat yang gagal kiper tim tamu halau.

Menjelang turun minum, Getafe kembali menggandakan keunggulan. Pada menit ke-45+1, Martin Satriano mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang bek Maroko, Abdelkabir Abqar. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Baca juga: Drama Injury Time Buyarkan Kemenangan Mallorca atas Osasuna

Memasuki babak kedua, Real Betis mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketinggalan. Pelatih Betis memasukkan beberapa tenaga baru untuk mendobrak pertahanan rapat Getafe dengan komando Domingos Duarte. Namun, penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan gemilang lini belakang tuan rumah membuat skor tidak berubah.

Dengan hasil ini, Getafe kini mengoleksi 35 poin dari 27 pertandingan dan berhak naik ke posisi ke-9 klasemen sementara La Liga. Sementara itu, Real Betis tertahan di peringkat ke-5 dengan 43 poin, membuang kesempatan untuk memperkecil jarak dengan zona empat besar.

Susunan Pemain:

Getafe: David Soria (GK); Kiko Femenia, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martin, Luis Vazquez, Alvaro Fidalgo, Nelson Deossa; Martin Satriano, Cucho Hernandez.

Real Betis: Rui Silva (GK); Junior Firpo, Diego Llorente, Natan, Perraud; Marc Roca, Johnny Cardoso; Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli; Cedric Bakambu.