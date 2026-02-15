Jakarta (Lampost.co)—Getafe berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu Villarreal dalam laga pekan ke-24 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Coliseum, Sabtu (14/2/2026) malam, skuad asuhan Jose Bordalas tampil disiplin untuk menundukkan tim tamu dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan ini sekaligus memutus dominasi Villarreal dalam beberapa pertemuan terakhir. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-41 melalui eksekusi penalti gelandang andalan mereka, Mauro Arambarri. Wasit Miguel Sesma memberikan penalti setelah meninjau VAR dan memutuskan adanya pelanggaran keras dari bek Villarreal, Renato Veiga, di dalam kotak terlarang.

Dominasi El Geta di Coliseum

Memasuki babak kedua, Getafe tidak mengendurkan serangan. Hasilnya, pada menit ke-53, Martin Satriano berhasil menggandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang klinis memanfaatkan umpan terukur Luis Milla. Skor 2-0 membuat publik Coliseum bergemuruh optimistis mengamankan tiga poin.

Villarreal, yang saat ini tengah berjuang di posisi empat besar klasemen, mencoba bangkit dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Penyerang asal Georgia, Georges Mikautadze, sempat memberikan harapan bagi Kapal Selam Kuning lewat golnya pada menit ke-76. Namun, pertahanan rapat Djene dan kawan-kawan berhasil meredam gempuran Villarreal hingga peluit panjang berbunyi.

Implikasi Klasemen La Liga 2026

Dengan hasil ini, Getafe kini merangkak naik ke posisi 10 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 29 poin. Bagi Villarreal, kekalahan ini menjadi pukulan dalam misi mereka mempertahankan posisi di zona Liga Champions, meski mereka masih tertahan di peringkat keempat dengan 45 poin.

Secara statistik, Villarreal sebenarnya mendominasi penguasaan bola hingga 56 persen, namun efektivitas serangan balik Getafe terbukti lebih mematikan. Tim tamu mencatatkan 8 tembakan, namun hanya 2 yang menemui sasaran. Sedangkan Getafe tampil lebih efisien di depan pendukung sendiri.

Susunan Pemain:

Getafe (5-3-2): David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Romero, Kiko Femenia; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Pau Navarro, Mouriño, Renato Veiga, Pedraza; Dani Parejo, Pape Gueye, Hugo Lopez, Tajon Buchanan; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.