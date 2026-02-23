Bandung (Lampost.co)–Persib Bandung sukses mengamankan posisi puncak klasemen BRI Super League musim 2025/2026 setelah menundukkan perlawanan sengit Persita Tangerang. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026) malam, tim asuhan Bojan Hodak menang dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan ini menjadi sangat krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga jarak dari kejaran rival terdekatnya, Persija Jakarta dan Borneo FC. Tambahan tiga poin membuat Persib kini mengoleksi 50 poin dari 21 pertandingan, unggul tiga angka dari Macan Kemayoran.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung mendominasi penguasaan bola sejak peluit babak pertama berbunyi. Namun, rapatnya barisan pertahanan Pendekar Cisadane yang digalang pelatih Carlos Pena membuat Andrew Jung dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-50. Berawal dari skema sepak pojok Luciano Guaycochea, penyerang asal Prancis, Andrew Jung, berhasil menyambut bola dengan tandukan tajam yang mengoyak jala gawang Persita. Stadion GBLA bergemuruh menyambut gol tunggal tersebut.

Persita sempat mencetak gol balasan di penghujung laga, namun wasit menganulir gol tersebut karena dianggap terjadi pelanggaran lebih dahulu. Ketegangan memuncak di masa tambahan waktu saat kiper Persita, Igor Rodriguez, diganjar kartu merah oleh wasit.

Komentar Pelatih

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui Persita adalah lawan yang sangat disiplin. “Mereka bertahan dengan sepuluh pemain di belakang bola. Sangat terorganisasi dan tidak mudah kami tembus. Kami beruntung memiliki Andrew Jung yang mampu memaksimalkan peluang sekecil apa pun,” ujar Hodak usai laga.

Di sisi lain, kubu Persita menyayangkan beberapa keputusan wasit yang merugikan timnya, termasuk gol yang wasit anulir. Kekalahan ini membuat Persita tertahan di peringkat keenam klasemen sementara.

Selanjutnya, Persib Bandung akan menjamu Madura United pada 26 Februari 2026 dalam lanjutan pekan ke-23 Super League di lokasi yang sama. Kemenangan kembali menjadi target utama guna memuluskan jalan menuju gelar juara musim ini.