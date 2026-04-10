Bologna (Lampost.co)–Penyerang andalan Aston Villa, Ollie Watkins, memberikan pengakuan jujur terkait kemenangan timnya atas Bologna pada laga leg pertama perempat final Liga Europa 2025/2026. Meski berhasil membawa pulang kemenangan meyakinkan 3-1 dari Stadion Renato Dall’Ara, Jumat (10/4/2026) dini hari WIB, Watkins menyebut timnya sempat dinaungi keberuntungan besar di awal pertandingan.

Watkins mengakui jalannya laga bisa saja berubah drastis andai wasit mengesahkan gol pembuka tuan rumah di babak pertama. Menurutnya, atmosfer stadion yang luar biasa dan agresivitas pemain Bologna sempat membuat The Villans berada dalam posisi tertekan.

Drama VAR dan Keberuntungan Skuad Unai Emery

Petaka bagi Aston Villa sebenarnya hampir terjadi pada menit ke-26. Bologna sempat bersorak saat tembakan Santiago Castro membentur tubuh Ezri Konsa dan berbelok arah masuk ke gawang Emiliano Martinez. Namun, kegembiraan publik tuan rumah sirna setelah wasit Sandro Scharer meninjau video assistant referee (VAR).

Wasit memutuskan membatalkan gol tersebut karena Castro sudah lebih dahulu terjebak posisi offside. Watkins menilai momen itu adalah titik balik yang krusial bagi mentalitas timnya.

“Kami beruntung, mereka sempat mencetak gol yang dianulir. Andai itu disahkan, akan sangat sulit bagi kami untuk bangkit, karena di sini atmosfernya luar biasa. Lawan bermain dengan sangat tangguh,” ujar Watkins mengutip laman resmi klub.

Statistik Berbicara: Dominasi Bologna di Babak Pertama

Pengakuan Watkins diperkuat data statistik pertandingan. Berdasarkan data Fotmob, Bologna benar-benar mendominasi permainan sebelum turun minum dengan penguasaan bola mencapai 61 persen. Bologna melepaskan lima tembakan, jauh lebih agresif dari Villa yang hanya mampu mencatatkan dua peluang di paruh pertama.

Namun, efisiensi menjadi pembeda. Menjelang babak pertama usai, Ezri Konsa justru berhasil membawa Villa unggul lewat situasi bola mati. Sundulannya yang memanfaatkan umpan sepak pojok Youri Tielemans pada menit ke-44 mengubah arah angin pertandingan.

“Kami mendapatkan gol dari situasi bola mati dan saya pikir itu meredakan tekanan dalam pertandingan. Mereka mendominasi tepat sebelum jeda, jadi itu momen yang tepat untuk mencetak gol,” ujar penyerang berusia 30 tahun tersebut.

Menatap Rekor Sejarah di Villa Park

Memasuki babak kedua, Aston Villa tampil lebih tajam. Watkins menggandakan keunggulan pada menit ke-51. Meski Bologna sempat memperkecil kedudukan lewat Jonathan Rowe pada menit ke-90, Watkins memastikan kemenangan mutlak bagi timnya lewat gol kedua di masa injury time (90+4′).

Kemenangan 3-1 ini menempatkan satu kaki Aston Villa di babak empat besar. Leg kedua akan berlangsung di Stadion Villa Park pada Jumat (17/4/2026) dini hari WIB. Jika berhasil mempertahankan keunggulan agregat ini, akan menjadi catatan sejarah emas bagi klub asal Birmingham tersebut.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub, Aston Villa berpeluang lolos ke babak semifinal Liga Europa. Harapannya dukungan penuh suporter di Villa Park mampu mengunci tiket bersejarah tersebut pekan depan.