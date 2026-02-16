Rotterdam (Lamp[ost.co)–Feyenoord terus menjaga momentum positif dalam perburuan gelar Eredivisie musim 2025/2026. Menjamu Go Ahead Eagles di Stadion De Kuip, Minggu (15/2/2026), tim asuhan Robin van Persie mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam laga pekan ke-23.

Kemenangan ini terasa krusial bagi klub berjuluk De Club aan de Meuse tersebut untuk terus menempel ketat PSV Eindhoven di puncak klasemen. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, Feyenoord sempat kesulitan membongkar pertahanan berlapis tamu mereka asal Deventer tersebut.

Jalannya Pertandingan

Feyenoord langsung mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan kecepatan Anis Hadj Moussa dan kreativitas Hwang In-beom di lini tengah. Namun, Go Ahead Eagles yang berada di papan bawah klasemen tampil cukup disiplin. Penjaga gawang tamu, Jari De Busser, melakukan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk menggagalkan peluang emas Ayase Ueda di pertengahan babak pertama.

Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua. Tekanan intens tuan rumah memaksa barisan pertahanan Go Ahead Eagles melakukan kesalahan di dalam kotak terlarang. Casper Tengstedt yang masuk sebagai eksekutor penalti menjalankan tugas dengan sempurna. Tendangan kerasnya ke sudut gawang gagal De Busser antisipasi, mengubah skor menjadi 1-0.

Upaya Go Ahead Eagles untuk bangkit makin berat setelah Thibo Baeten menerima kartu merah langsung dari wasit Marc Nagtegaal. Keputusan tersebut setelah tinjauan video assistant referee (VAR) mengonfirmasi pelanggaran keras yang pemain tim tamu tersebut lakukan. Unggul jumlah pemain, Feyenoord makin leluasa menguasai bola, meski tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi.

Analisis Klasemen

Tambahan tiga poin ini membuat Feyenoord kini mengoleksi 45 poin dari 23 pertandingan dan duduk manis di posisi kedua klasemen sementara. Mereka unggul tiga angka dari Ajax Amsterdam yang terus menguntit di posisi ketiga. Sementara itu, bagi Go Ahead Eagles, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-15, hanya terpaut empat angka dari zona degradasi.

Pelatih Feyenoord, Robin van Persie, memuji kesabaran anak asuhnya dalam menghadapi lawan yang bermain sangat defensif. Ia juga menyoroti debut singkat Raheem Sterling yang baru saja bergabung di bursa transfer musim dingin ini sebagai tambahan energi positif bagi skuadnya untuk sisa musim.

Susunan Pemain

Feyenoord (4-2-3-1): Steven Benda; Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos; Oussama Targhalline, Hwang In-Beom; Anis Hadj Moussa, Jakub Moder, Aymen Sliti; Ayase Ueda (Casper Tengstedt).

Go Ahead Eagles (4-2-3-1): Jari De Busser; Alfons Sampsted, Julius Dirksen, Joris Kramer, Aske Adelgaard; Melle Meulensteen, Evert Linthorst; Jaden Slory, Jakob Breum, Mathis Suray; Thibo Baeten.