Surakarta (Lampost.co)–Drama empat gol tersaji dalam lanjutan pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 saat Persis Solo menjamu Madura United di Stadion Manahan, Jumat (13/2/2026). Gol telat Dusan Mijic pada masa injury time berhasil menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan setelah laga berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Pertandingan yang turut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saksikan ini berlangsung sengit sejak peluit pertama berbunyi. Persis Solo sebenarnya memiliki peluang emas untuk unggul lebih cepat pada menit ke-15 melalui titik putih. Namun, Roman Paparyga yang maju sebagai algojo gagal menuntaskan tugas setelah sepakannya terbaca kiper Madura United, Dicky Indrayana.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Keasyikan menyerang, Laskar Sambernyawa justru harus tertinggal lebih dahulu. Pada menit ke-32, Madura United mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Jose Brandao yang menjadi eksekutor tampil tenang dan berhasil menaklukkan Vukasin Vranes, skor berubah 0-1 untuk keunggulan tim tamu.

Persis Solo baru bisa menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Roman Paparyga menebus kegagalan penaltinya dengan sebuah sundulan tajam pada menit ke-42 memanfaatkan skema sepak pojok kiriman Andrei Alba. Skor 1-1 bertahan hingga jeda antarpemain.

Babak Kedua dan Drama Menit Akhir

Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi. Laskar Sape Kerrab kembali memimpin pada menit ke-65 melalui aksi Mendonca. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, pemain asal Brasil tersebut menyambar bola liar yang gagal diamankan dengan sempurna barisan pertahanan Persis Solo. Skor 1-2 membuat tekanan bagi tuan rumah semakin besar.

Drama terjadi di penghujung laga. Saat Madura United tampak akan membawa pulang tiga poin, Dusan Mijic muncul sebagai pahlawan. Pada menit ke-90+2, ia berhasil memanfaatkan bola rebound hasil tepisan Dicky Indrayana untuk menggetarkan jala gawang lawan. Stadion Manahan bergemuruh menyambut gol penyeimbang tersebut.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap imbang 2-2. Hasil ini memaksa kedua tim berbagi satu poin yang sangat krusial dalam misi menghindari zona degradasi.

Posisi Klasemen Sementara

Tambahan satu poin ini belum mampu mengangkat posisi Persis Solo dari dasar klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Laskar Sambernyawa kini mengoleksi 12 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Madura United tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 19 poin.

Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengakui adanya beberapa kesalahan individual yang merugikan tim. Namun, ia mengapresiasi semangat juang para pemainnya yang tidak menyerah hingga menit akhir. Sebaliknya, kubu Madura United merasa kecewa karena gagal mempertahankan keunggulan di depan mata.

Susunan Pemain:

Persis Solo (4-2-3-1): Vukasin Vranes; Althaf Indie, Luka Dumancic, Kadek Raditya, Dusan Mijic; Andrei Alba, Dimitri Souza; Irfan Jauhari, Miroslav, Yabes Roni; Roman Paparyga.

Madura United (4-3-3): Dicky Indrayana; Giovani Numberi, Emerson Souza, Mendonca, Taufik Hidayat; Iran Junior, Hanis Saghara, Feby Eka; Lulinha, Jose Brandao, Jorge Ambrosio.