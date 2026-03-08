Valencia (Lampost.co)–Harapan Levante keluar dari zona degradasi menemui jalan terjal setelah ditahan imbang 1-1 Girona dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga Spanyol musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Ciudad de Valencia, Sabtu (7/3/2026) malam, kemenangan tuan rumah yang sudah di depan mata sirna akibat gol dramatis tim tamu di masa injury time.

Hasil ini membuat posisi Levante masih tertahan di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, Girona tetap berada di papan tengah, tepatnya di posisi ke-12 dengan raihan 31 poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Luis Castro tampil agresif sejak menit awal. Meski kehilangan penyerang muda mereka, Tunde, yang harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-15, Levante tidak mengendurkan tekanan. Babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim saling jual beli serangan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-50. Melalui skema serangan balik cepat, Victor Garcia melepaskan umpan silang akurat yang berhasil Carlos Espi konversi menjadi gol. Stadion Ciudad de Valencia bergemuruh menyambut keunggulan 1-0 untuk Granotes.

Namun, petaka bagi tuan rumah datang sembilan menit kemudian. Gelandang Levante, Jon Olasagasti, harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Bermain dengan sepuluh orang memaksa Levante bertahan total demi mengamankan tiga poin krusial.

Drama Menit Akhir dan VAR

Girona yang unggul jumlah pemain terus menggempur pertahanan tuan rumah di bawah kawalan ketat kiper kawakan Matthew Ryan. Upaya tidak kenal lelah anak asuh Michel akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-90+4.

Joel Roca berhasil menggetarkan jala gawang Levante setelah memanfaatkan assist Alejandro Frances. Gol tersebut sempat mendapat tinjauan VAR karena adanya indikasi offside, namun wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut, sekaligus memastikan skor imbang 1-1 hingga peluit panjang berbunyi.

Situasi Klasemen La Liga Pekan Ke-27

Hasil seri ini menjadi kerugian besar bagi Levante yang sedang berjuang menghindari degradasi ke kasta kedua. Di sisi lain, persaingan di papan atas makin memanas. Barcelona masih kokoh di puncak klasemen dengan 67 poin setelah menang tipis atas Athletic Club, menyusul kemudian Real Madrid di posisi kedua dengan 63 poin usai menundukkan Celta Vigo.

Susunan Pemain:

Levante: Matthew Ryan (GK); Hugo Rincon, De la Fuente, Victor Garcia, Oriol Rey, Olasagasti, Paco Cortes, Carlos Espi, Ivan Romero.

Girona: Gazzaniga (GK); Arnau Martinez, Daley Blind, Axel Witsel, Ivan Martin, Tsygankov, Vladyslav Vanat, Joel Roca, Alejandro Frances.