Riyadh (Lampost.co)–Al-Nassr sukses mengamankan poin penuh setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim promosi ambisius, Neom SC, dalam laga pekan ke-25 Saudi Pro League 2025/2026. Bertanding di Al-Awwal Park, Sabtu (7/3/2026) malam waktu setempat, gol tunggal kemenangan Al-Alami dicetak bek Mohamed Simakan pada masa injury time.

Kemenangan ini sangat krusial bagi Al-Nassr, mengingat mereka tampil tanpa sang megabintang sekaligus kapten utama, Cristiano Ronaldo. Pemain berjuluk CR7 tersebut harus absen akibat cedera hamstring yang didapat pada sesi latihan awal pekan ini.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Al-Nassr lewat kreativitas Joao Felix dan kecepatan Sadio Mane langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, disiplinnya lini pertahanan Neom SC di bawah komando Ahmed Hegazy membuat tuan rumah kesulitan menembus kotak penalti.

Neom SC, yang musim ini bertransformasi menjadi kekuatan baru di Arab Saudi dengan mendatangkan pemain kelas dunia seperti Alexandre Lacazette dan Said Benrahma, sesekali memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Lacazette hampir saja mengejutkan pendukung tuan rumah pada menit ke-35. Namun sepakannya masih bisa kiper Al-Nassr tepis dengan gemilang.

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat. Al-Nassr memasukkan Kingsley Coman untuk menambah daya gedor dari sisi sayap. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-90+5. Berawal dari skema sepak pojok Joao Felix, Mohamed Simakan berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola ke pojok gawang menaklukkan penjaga gawang Luis Maximiano.

Skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang, memastikan Al-Nassr tetap berada di jalur juara musim ini.

Posisi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Al-Nassr kini makin kokoh di puncak klasemen sementara Saudi Pro League 2025/2026 dengan koleksi 64 poin dari 25 pertandingan. Mereka unggul dua poin dari pesaing terdekatnya, Al-Ahli, yang terus membayangi di posisi kedua.

Sementara itu, bagi Neom SC, kekalahan ini membuat posisi mereka tertahan di peringkat kedelapan dengan 32 poin. Meski kalah, performa tim berjuluk Singa Neom ini mendapat apresiasi karena mampu menyulitkan kandidat kuat juara musim ini.

Susunan Pemain

Al-Nassr: Al-Aqidi; Al-Ghannam, Simakan, Laporte, Al-Najdi; Brozovic, Otavio, Joao Felix; Kingsley Coman, Sadio Mane, Ghareeb.

Neom SC: Luis Maximiano; Al-Burayk, Ahmed Hegazy, Nathan Zeze, Iago; Doucoure, Amadou Kone, Said Benrahma; Robertino, Alexandre Lacazette, Luciano Rodriguez.