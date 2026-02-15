Jakarta (Lampost.co)—Kemenangan dramatis berhasil FC Utrecht petik saat bertamu ke markas FC Groningen dalam lanjutan pekan ke-23 Eredivisie musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Euroborg, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, tim tamu sukses membalikkan keadaan untuk menang dengan skor tipis 2-1.

Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit pertama berbunyi. Tuan rumah Groningen yang tampil di depan 21.976 pendukungnya sempat mendominasi jalannya laga di babak pertama. Namun, pertahanan rapat Utrecht membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan pecah pada menit ke-52. Winger andalan Groningen, Younes Taha, berhasil menggetarkan jala gawang Utrecht setelah memanfaatkan umpan matang Tyrique Mercera. Gol ini sempat membangkitkan asa tuan rumah untuk mengakhiri tren negatif setelah mengalami tiga kekalahan beruntun sebelumnya.

Kebangkitan Dramatis Tim Tamu

Utrecht tidak tinggal diam. Memasuki 20 menit terakhir, pelatih Utrecht melakukan sejumlah pergantian taktis yang meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-79, Dani de Wit menyamakan kedudukan melalui sundulan akurat setelah menerima assist Gjivai Zechiel.

Puncaknya terjadi pada masa injury time. Saat laga tampak akan berakhir imbang, pemain pengganti Jesper Karlsson muncul sebagai pahlawan Utrecht. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Groningen pada menit ke-90+1, Karlsson melepaskan tembakan keras yang gagal kiper tuan rumah halau. Skor 2-1 untuk keunggulan Utrecht bertahan hingga laga usai.

Posisi Klasemen Sementara

Hasil ini membuat FC Utrecht melanjutkan tren positif mereka setelah sebelumnya juga memetik kemenangan atas NEC Nijmegen. Tambahan tiga poin membawa mereka merangkak naik ke posisi 9 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin dari 23 pertandingan.

Sementara itu, bagi FC Groningen, kekalahan ini makin memperpanjang catatan buruk mereka di awal tahun 2026. Groningen kini tertahan di posisi 8 dengan 31 poin, hanya terpaut satu poin dari Utrecht yang mulai menebar ancaman di zona papan tengah Eredivisie.

Susunan Pemain

FC Groningen: Peersman; Rente, Mercera, Prins, Van der Werff; Resink, De Jonge; Taha, Willumsson, Van Bergen; Zawada.

FC Utrecht: Barkas; El Karouani, Murkin, Van den Berg; Zechiel, De Wit, Cathline, Alarcon; Rodriguez, Stepanov, Karlsson.