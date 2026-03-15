Madrid (Lampost.co)—Atletico Madrid sukses mengamankan poin penuh dalam lanjutan La Liga pekan ke-28 musim 2025/2026. Menjamu Getafe di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Sabtu (14/3/2026) waktu setempat, tim asuhan Diego Simeone menang tipis dengan skor 1-0.

Kemenangan ini menjadi sangat krusial bagi Los Colchoneros. Tambahan tiga angka membuat Atletico Madrid mengoleksi 57 poin dan berhak naik ke peringkat ketiga klasemen sementara, menggusur Villarreal yang kini mengantongi 55 poin. Meski demikian, Atletico masih terpaut cukup jauh dari Barcelona di puncak klasemen dengan selisih 10 poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico langsung menekan sejak peluit pertama berbunyi. Laga baru berjalan delapan menit, Nahuel Molina berhasil memecah kebuntuan. Bek asal Argentina tersebut melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu kiper Getafe, David Soria, jangkau. Gol tersebut berawal dari skema serangan balik cepat yang dimotori Koke.

Getafe, di bawah asuhan Jose Bordalas, mencoba memberikan perlawanan melalui skema pertahanan rapat dan serangan balik. Namun, disiplinnya lini belakang Atletico yang digalang Jose Maria Gimenez dan Clement Lenglet membuat tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih. Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Diego Simeone melakukan beberapa rotasi untuk menjaga kebugaran pemain menyusul jadwal padat di kompetisi Eropa. Meski intensitas pertandingan sedikit menurun, Atletico tetap mendominasi penguasaan bola. Getafe sempat mengancam melalui sundulan Martin Satriano pada menit-menit akhir, namun kiper Juan Musso tampil sigap mengamankan gawangnya.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tetap tidak berubah untuk kemenangan tuan rumah.

Momentum Positif Los Colchoneros

Hasil ini memperpanjang tren positif Atletico Madrid di bulan Maret 2026. Sebelumnya, mereka juga meraih hasil gemilang di kancah Liga Champions dengan menumbangkan Tottenham Hotspur 5-2 pada tengah pekan lalu. Konsistensi Nahuel Molina dan padunya lini tengah yang berisi pemain muda seperti Nico Gonzalez dan Obed Vargas menjadi kunci kebangkitan Atletico di paruh kedua musim ini.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Getafe tertahan di posisi kesembilan klasemen dengan raihan 35 poin. Jose Bordalas harus segera membenahi ketajaman lini depannya jika ingin tetap bersaing di papan tengah klasemen La Liga.

Susunan Pemain:

Atletico Madrid (3-5-1-1): Musso; Lenglet, Gimenez, Pubill; Nico Gonzalez, Almada, Koke, Vargas, Molina; Sorloth, Baena.

Getafe (5-3-2): Soria; Kiko Femenia, Abqar, Domingos Duarte, Z. Romero, Iglesias; Djene, Luis Milla, Arambarri; Vazquez, Satriano.