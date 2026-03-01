Parma (Lampost.co)–Duel sengit tersaji di Stadio Ennio Tardini dalam lanjutan giornata ke-27 Serie A musim 2025/2026. Parma harus puas berbagi satu poin dengan tamunya, Cagliari, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1, Sabtu (28/2/2026) dini hari WIB.

Hasil ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Italia tidak banyak berubah. Parma kini menduduki peringkat ke-11 dengan koleksi 33 poin, sedangkan Cagliari membayangi di posisi ke-13 dengan 30 poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Parma sebenarnya mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Namun, pertahanan disiplin yang anak asuh Fabio Pisacane terapkan membuat Gialloblu kesulitan menembus kotak penalti. Babak pertama pun berakhir tanpa gol bagi kedua belah pihak.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat. Cagliari justru berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-62. Melalui skema serangan balik cepat, Michael Folorunsho melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal kiper Parma, Edoardo Corvi, halau. Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu.

Tiga menit setelah unggul, petaka menghampiri Cagliari. Wasit mengusir Ibrahim Sulemana setelah menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Mandela Keita pada menit ke-65. Pelatih Parma, Carlos Cuesta, memanfaatkan sepenuhnya keunggulan jumlah pemain dengan memasukkan tenaga baru di lini depan.

Upaya terus-menerus Parma akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83. Mantan pemain Cagliari yang kini membela Parma, Gaetano Oristanio, menjadi pahlawan tuan rumah. Memanfaatkan umpan silang akurat, Oristanio melepaskan sontekan jarak dekat yang membobol gawang Elia Caprile. Skor berubah menjadi 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, Parma terus mengurung pertahanan Cagliari guna mencari gol kemenangan. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, skor imbang tetap bertahan.

Update Klasemen Serie A

Tambahan satu poin ini cukup bagi Parma untuk menjauh dari zona degradasi dengan selisih sembilan poin dari peringkat ke-18. Di sisi lain, Cagliari masih harus berjuang ekstra untuk memastikan posisi mereka aman di kasta tertinggi Liga Italia musim depan.

Sementara itu, di papan atas klasemen, Inter Milan makin kokoh di puncak dengan 67 poin setelah menaklukkan Genoa 2-0 pada pertandingan lainnya di pekan yang sama. AC Milan menyusul di posisi kedua dengan 54 poin, namun masih menyimpan satu laga sisa.

Susunan Pemain:

Parma (3-5-2): Edoardo Corvi; Alessandro Circati, Mariano Troilo, Lautaro Valenti; Enrico Del Prato, Adrian Bernabe, Mandela Keita, Hans Nicolussi Caviglia, Emanuele Valeri; Gaetano Oristanio, Mateo Pellegrino,

Cagliari (4-4-2): Elia Caprile; Adam Obert, Alberto Dossena, Juan Rodriguez, Ze Pedro; Marco Palestra, Michel Adopo, Ibrahim Sulemana, Idrissi; Michael Folorunsho, Semih Kilicsoy,