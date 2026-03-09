Cagliari (Lampost.co)–Como 1907 terus melanjutkan tren positif mereka dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions musim depan. Bertandang ke markas Cagliari di Stadion Unipol Domus, tim asuhan Cesc Fabregas sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1 pada laga pekan ke-28 Serie A, Sabtu (7/3/2026) malam.

Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi klub milik pengusaha Indonesia tersebut, yang kini merangsek ke posisi lima besar klasemen sementara Serie A 2025/2026. Gol kemenangan Como berasal dari Martin Baturina dan tendangan spektakuler Lucas da Cunha.

Jalannya Pertandingan

Como langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya, pada menit ke-14, Martin Baturina berhasil memecah kebuntuan.

Berawal dari skema serangan balik cepat atas inisiasi Nico Paz, bola liar di dalam kotak penalti langsung Baturina sambar dengan tendangan mendatar yang gagal kiper Cagliari, Elia Caprile, halau.

Tertinggal satu gol, Cagliari mencoba bangkit melalui aksi Michael Folorusho dan Sebastiano Esposito. Namun, rapatnya barisan pertahanan Como yang digalang Varane dkk membuat keunggulan 1-0 bagi tim tamu bertahan hingga turun minum.

Drama Babak Kedua dan Gol Roket Da Cunha

Memasuki babak kedua, pelatih Cagliari, Fabio Pisacane, menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih menekan. Upaya tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-56.

Sebastiano Esposito sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memaksimalkan umpan silang matang Adam Obert dengan tandukan tajam.

Stadion Unipol Domus bergemuruh, namun mentalitas Como di tahun 2026 ini terbukti sangat tangguh. I Lariani kembali unggul pada menit ke-76 melalui momen magis Lucas da Cunha.

Pemain sayap asal Prancis tersebut melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke pojok kiri atas gawang. Gol spektakuler ini sekaligus mengunci kemenangan 2-1 untuk Como.

Posisi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Como 1907 kini mengoleksi 51 poin dari 28 pertandingan. Mereka berhasil menggusur Juventus dan menempel ketat AS Roma di zona empat besar. Sementara itu, Cagliari masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 30 poin, terpaut enam angka dari zona degradasi.

Presiden Como, Mirwan Suwarso, yang hadir langsung di Sardegna Arena, tampak memberikan apresiasi kepada para pemain di akhir laga. Performa konsisten di bawah arahan Fabregas menjadikan Como sebagai salah satu kekuatan baru yang paling disegani di kancah sepak bola Italia tahun 2026 ini.

Susunan Pemain:

Cagliari: Elia Caprile; Zappa, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Folorusho, Gaetano; Sebastiano Esposito.

Como 1907: Audero; Iovine, Varane, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Lucas Da Cunha, Nico Paz, Martin Baturina; Alvaro Morata.