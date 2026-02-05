Lyon (Lampost.co)—Olympique Lyon terus melanjutkan tren positif mereka pada musim 2025/2026. Menjamu tim divisi dua, Stade Lavallois, di babak 16 besar Coupe de France, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB, Les Gones sukses memetik kemenangan meyakinkan 2-0 di Groupama Stadium.

Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah skuad asuhan Paulo Fonseca ke babak perempat final. Bintang muda asal Brasil, Endrick, kembali menjadi buah bibir setelah mencetak gol pembuka yang spektakuler sebelum gol bunuh diri di masa injury time mengunci hasil pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Lyon tampil mendominasi sejak peluit pertama berbunyi. Namun, Laval yang datang sebagai tim underdog menunjukkan pertahanan yang sangat solid.

Selama 45 menit pertama, upaya serangan duet Endrick dan Pavel Sulc selalu kandas di barisan pertahanan lawan. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Paulo Fonseca menginstruksikan pemainnya untuk tampil lebih agresif. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-80. Berawal dari pergerakan lincah Pavel Sulc di lini tengah, ia melepaskan umpan pendek kepada Endrick di depan kotak penalti.

Penyerang pinjaman dari Real Madrid tersebut melakukan satu sentuhan untuk mengecoh bek lawan sebelum melepaskan tembakan keras kaki kiri yang menghunjam pojok atas gawang Laval. Gol ini merupakan gol kelima Endrick dalam lima pertandingan terakhirnya bersama Lyon sejak bergabung pada Januari 2026.

Di penghujung laga, tepatnya pada menit ke-90+5, Lyon menggandakan keunggulan. Upaya sapuan kiper Laval, Maxime Hautbois, justru mengenai rekannya dan masuk ke gawang setelah tekanan dari Afonso Moreira. Skor 2-0 menjadi hasil akhir pertandingan.

Catatan Luar Biasa Lyon

Kemenangan atas Laval ini mencatatkan rekor impresif bagi Lyon. Les Gones kini telah membukukan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Kehadiran Endrick di lini depan serta sentuhan taktik Paulo Fonseca terbukti membawa transformasi besar bagi raksasa Prancis ini di tahun 2026.

Lyon kini bergabung dengan tim-tim unggulan lainnya seperti Lens dan Lorient yang juga sudah memastikan tempat di babak delapan besar Piala Prancis musim ini.

Susunan Pemain

Olympique Lyon (4-3-3): Lucas Perri; Abner, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhate, Ainsley Maitland-Niles; Maxence Caqueret, Tanner Tessmann, Pavel Sulc; Ernest Nuamah, Endrick, Afonso Moreira.

Pelatih: Paulo Fonseca

Stade Lavallois (5-4-1): Maxime Hautbois; Anthony Goncalves, Peter Ouaneh, Yohan Tavares, Marvin Baudry, Amin Cherni; Jimmy Roye, Sam Sanna, Titouan Thomas, Malik Tchokounte; Sirine Doucoure.

Pelatih: Olivier Frapolli