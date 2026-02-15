Barcelona (lampost.co)–Drama tersaji di RCDE Stadium saat Espanyol menjamu Celta Vigo dalam lanjutan pekan ke-24 La Liga musim 2025/2026, Sabtu (14/2/2026) malam waktu setempat. Pertandingan yang diwarnai aksi saling balas gol tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.

Borja Iglesias menjadi sosok antagonis bagi publik tuan rumah setelah mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Hasil ini membuat kedua tim masih tertahan di papan tengah dalam persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Jalannya Pertandingan

Celta Vigo yang datang dengan kepercayaan diri tinggi langsung mengambil inisiatif serangan. Skuad asuhan Claudio Giraldez berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-38. Mantan pemain didikan Barcelona, Ferran Jutgla, mencatatkan namanya di papan skor melalui skema serangan balik cepat yang gagal diantisipasi lini belakang Espanyol.

Skor 0-1 bertahan hingga turun minum, dengan Espanyol kesulitan menembus pertahanan disiplin Carl Starfelt dan kawan-kawan.

Kebangkitan Periquitos di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, pelatih Espanyol, Manolo Gonzalez, melakukan perubahan taktik yang membuahkan hasil. Pada menit ke-66, penyerang veteran Kike Garcia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari sisi sayap.

Momentum beralih ke tangan tuan rumah. RCDE Stadium bergemuruh pada menit ke-86 ketika pemain sayap muda, Tyrhys Dolan, melepaskan tembakan melengkung yang bersarang di pojok gawang Celta. Espanyol berbalik unggul 2-1 dan tampak akan mengamankan tiga poin penuh.

Gol Dramatis Borja Iglesias

Kemenangan di depan mata Espanyol sirna di detik-detik akhir. Melalui situasi sepak pojok pada menit ke-90+3, Borja Iglesias berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola masuk ke gawang Marko Dmitrovic. Gol tersebut menutup laga dengan skor sama kuat 2-2.

Situasi Klasemen La Liga 2026

Dengan hasil imbang ini, Espanyol kini mengoleksi 34 poin dari 24 pertandingan, sementara Celta Vigo membuntuti tepat di bawahnya dengan 33 poin. Persaingan di zona tengah La Liga semakin memanas, mengingat tim-tim seperti Getafe dan Real Betis juga meraih hasil positif di pekan yang sama.

Sementara itu di papan atas, Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen dengan 60 poin setelah menggilas Real Sociedad 4-1 pada Minggu dini hari tadi. Mereka unggul dua angka dari Barcelona yang baru akan bertanding Selasa mendatang.

Susunan Pemain:

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Edu Exposito; Cyril Ngonge, Pickel, Pere Milla; Roberto Fernandez.

Celta Vigo (3-4-3): Ivan Villar; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Ilaix Moriba, Roman, Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.