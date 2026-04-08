Lisboa (Lampost.co)–Arsenal berhasil menapakkan satu kaki di babak semifinal Liga Champions 2025/2026 setelah memetik kemenangan tipis yang sangat dramatis atas tuan rumah Sporting CP. Dalam laga leg pertama perempat final di Stadion Jose Alvalade, Rabu (8/4/2026) dini hari WIB, gol tunggal pemain pengganti Kai Havertz pada masa injury time menjadi pembeda yang memastikan kemenangan 1-0 bagi The Gunners.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Mikel Arteta untuk menatap leg kedua di Stadion Emirates pekan depan. Dengan keunggulan agregat satu gol, Arsenal hanya butuh hasil imbang di kandang sendiri untuk memastikan tempat di empat besar kompetisi Si Kuping Besar.

Ketangguhan David Raya dan Gol yang Dianulir

Sepak mula berlangsung dengan tempo tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Sporting CP yang tampil di hadapan pendukung sendiri langsung menebar ancaman serius pada menit ke-6 melalui Maxi Araujo. Beruntung bagi tim tamu, kiper David Raya tampil sigap dengan melakukan penyelamatan gemilang untuk mementahkan tendangan keras tersebut.

Arsenal perlahan mulai menguasai jalannya laga. Martin Odegaard hampir memecah kebuntuan melalui skema tendangan bebas pada menit ke-15, namun upaya tersebut hanya berbuah sepak pojok.

Kemelut sempat terjadi di gawang tuan rumah saat bola rebound disambar Odegaard, namun si kulit bundar masih melenceng tipis di sisi gawang. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Arsenal sebenarnya sempat merayakan gol pada menit ke-63 melalui Martín Zubimendi. Namun, kegembiraan itu seketika sirna setelah wasit menganulir gol tersebut melalui tinjauan VAR. Victor Gyokeres, yang memberikan asis, berada dalam posisi offside sebelum bola terkonversi menjadi gol.

Penyelamatan Krusial dan Dinginnya Kai Havertz

Memasuki sepuluh menit terakhir pertandingan, Sporting CP hampir saja mencuri gol kemenangan. Pada menit ke-83, sundulan maut Geny Catamo di mulut gawang secara luar biasa berhasil David Raya tepis. Bola liar yang Luis Javier Suarez sambar pun kembali bisa Raya halau yang tampil heroik sepanjang laga.

Saat laga tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol, keajaiban terjadi bagi kubu London Utara pada menit ke-90+1. Berawal dari pergerakan lincah Gabriel Martinelli yang mendapatkan ruang di sisi lapangan, ia melepaskan umpan presisi ke arah Kai Havertz. Dengan ketenangan luar biasa, Havertz menaklukkan kiper Sporting, Rui Silva, untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menatap Leg Kedua di London

Hasil ini menjadi tamparan keras bagi anak asuh Rui Borges yang sebenarnya tampil cukup solid sepanjang laga. Sebaliknya, Mikel Arteta memuji mentalitas para pemainnya yang terus berjuang hingga detik terakhir pertandingan.

Arsenal kini menatap leg kedua di Stadion Emirates dengan kepercayaan diri tinggi. Dukungan penuh dari publik London diperkirakan akan menjadi suntikan tenaga ekstra bagi The Gunners untuk menyelesaikan misi menuju babak semifinal.

Susunan Pemain:

Sporting CP: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Simoes, Morita, Catamo, Trincao, Goncalves, Luis Suarez. Pelatih: Rui Borges.

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Noni Madueke, Victor Gyokeres, Trossard. Pelatih: Mikel Arteta.