Nottingham (Lampost.co)–Liverpool berhasil mencuri poin penuh secara dramatis saat bertamu ke markas Nottingham Forest dalam lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris musim 2025/2026. Bertanding di City Ground, Minggu (22/2/2026) malam, The Reds menang tipis 1-0 berkat gol Alexis Mac Allister di penghujung laga.

Pertandingan ini menjadi sorotan karena menjadi debut bagi manajer anyar Nottingham Forest, Vitor Pereira, yang baru saja menggantikan pelatih sebelumnya. Namun, ambisi Pereira memberikan kejutan di laga perdana harus buyar oleh aksi heroik gelandang internasional Argentina milik Liverpool tersebut.

Drama Sebelum Sepak Mula

Liverpool menghadapi tantangan berat bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Gelandang andalan mereka, Florian Wirtz, terpaksa ditarik dari susunan pemain inti setelah mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan.

Manajer Arne Slot bergerak cepat dengan memasukkan Curtis Jones untuk mengisi kekosongan tersebut. Sedangkan Dominik Szoboszlai diplot sebagai bek kanan darurat karena absennya Jeremie Frimpong dan Conor Bradley.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah Nottingham Forest tampil sangat disiplin di bawah arahan Vitor Pereira. Di babak pertama, Forest nyaris unggul lewat aksi Callum Hudson-Odoi.

Namun, kesigapan Alisson Becker di bawah mistar gawang Liverpool berhasil mementahkan peluang emas tersebut. Forest yang berjuang menjauh dari zona degradasi tampil menekan dengan mengandalkan kecepatan transisi.

Memasuki babak kedua, Liverpool mulai mendominasi penguasaan bola. Masuknya beberapa tenaga baru dari bangku cadangan meningkatkan intensitas serangan The Reds. Meski demikian, pertahanan berlapis yang Nikola Milenkovic dan Murillo galang membuat barisan depan Liverpool yang berisi Hugo Ekitike dan Mohamed Salah kesulitan mencetak gol.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-90+7. Bermula dari skema serangan balik cepat, Alexis Mac Allister melepaskan tembakan mendatar yang gagal Stefan Ortega halau. Gol tersebut sempat VAR tinjau karena dugaan handball, namun wasit Anthony Taylor akhirnya mengesahkan gol tersebut dan bersambut sorak sorai pendukung tim tamu.

Debut Pahit Vitor Pereira

Kekalahan ini menjadi pil pahit Vitor Pereira. Meski timnya menunjukkan performa yang jauh lebih solid dari laga-laga sebelumnya, kegagalan menjaga fokus pada menit-menit akhir membuat mereka kehilangan poin krusial. Nottingham Forest kini masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara, hanya terpaut tipis dari zona merah.

Implikasi Klasemen

Kemenangan ini membawa Liverpool mengoleksi 45 poin dari 27 pertandingan. Hasil ini membuat persaingan di papan atas makin panas. The Reds kini terus menempel ketat Chelsea dan Manchester United dalam perburuan zona Liga Champions. Sementara itu, Arsenal masih kokoh di puncak klasemen dengan 58 poin, menyusul kemudian Manchester City di posisi kedua.

Susunan Pemain:

Nottingham Forest (4-2-3-1): Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Ibrahim Sangare, Elliot Anderson; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Curtis Jones, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.