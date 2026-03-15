London (Lampost.co)–Chelsea harus menelan pil pahit di hadapan pendukung sendiri setelah menyerah 0-1 dari Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-30 Premier League musim 2025/2026, Sabtu (14/3/2026) malam.

Gol tunggal kemenangan The Magpies dicetak Anthony Gordon pada babak pertama. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Liam Rosenior yang tengah berjuang mengamankan posisi di zona empat besar klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Stamford Bridge, Chelsea sebenarnya mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Bintang mereka, Cole Palmer, serta penyerang sayap Alejandro Garnacho beberapa kali menebar ancaman serius ke gawang Newcastle yang dikawal Aaron Ramsdale. Namun, keasyikan menyerang justru membuat lini pertahanan The Blues lengah terhadap transisi cepat lawan.

Pada menit ke-18, Newcastle melancarkan serangan balik kilat yang sangat efektif. Tino Livramento melepaskan umpan terobosan akurat yang membelah pertahanan tuan rumah menuju Joe Willock.

Dengan tenang, Willock menyodorkan bola matang ke tengah kotak penalti yang Anthony Gordon selesaikan dengan sepakan terukur. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Dominasi tanpa Hasil The Blues

Memasuki babak kedua, manajer Liam Rosenior mencoba mengubah strategi dengan memasukkan Liam Delap untuk menambah daya gedor. Chelsea terus mengurung pertahanan Newcastle, namun solidnya duet bek tengah Malick Thiaw dan Sven Botman membuat setiap gelombang serangan tuan rumah selalu kandas sebelum memasuki area berbahaya.

Peluang emas terakhir Chelsea dapat melalui eksekusi tendangan bebas kapten Reece James di masa injury time. Sayangnya, bola hasil sepakan melengkungnya hanya membentur tiang gawang. Hingga wasit Paul Tierney meniup peluit panjang, skor 0-1 tetap bertahan untuk kemenangan dramatis Newcastle United.

Dampak Klasemen dan Fokus Eropa

Kekalahan ini membuat Chelsea tertahan di peringkat kelima klasemen Premier League dengan koleksi 48 poin, mulai tertinggal dari persaingan zona Liga Champions. Sementara itu, tambahan tiga poin krusial ini membawa Newcastle United naik ke peringkat sembilan dengan total 42 poin, sekaligus menjaga asa mereka untuk memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Kedua tim kini harus segera memulihkan fisik karena akan berlaga di babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan. Chelsea dituntut melakukan keajaiban saat menjamu PSG setelah kalah 2-5 di leg pertama. Sedangkan Newcastle akan bertandang ke markas Barcelona bermodalkan hasil imbang 1-1 pada pertemuan sebelumnya.