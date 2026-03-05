Brighton (Lampost.co)–Arsenal terus menunjukkan mentalitas juara dalam perburuan gelar Premier League musim 2025/2026. Bertandang ke Stadion American Express, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, The Gunners sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Brighton & Hove Albion.

Gol semata wayang dalam pertandingan itu berasal dari sang bintang, Bukayo Saka, pada awal babak pertama. Kemenangan ini memiliki makna ganda bagi Saka, karena ia baru saja mencatatkan penampilan ke-300 untuk klub London Utara tersebut.

Jalannya Pertandingan

Pasukan Mikel Arteta langsung menggebrak sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya, pada menit ke-10, Bukayo Saka berhasil memecah kebuntuan. Menerima umpan di tepi kotak penalti, pemain timnas Inggris itu melepaskan tembakan mendatar yang sempat membentur pemain lawan sebelum bersarang di pojok bawah gawang Brighton.

Tuan rumah bukan tanpa perlawanan. Brighton yang kini tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara mencoba membalas melalui skema serangan cepat. Jack Hinshelwood hampir saja menyamakan kedudukan lewat sundulan tajam, namun bola masih melenceng tipis dari gawang David Raya.

Di babak kedua, Arsenal lebih banyak bermain taktis untuk mengamankan keunggulan. Pertahanan kokoh yang William Saliba dan Gabriel Magalhaes galang membuat upaya The Seagulls selalu kandas. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu.

Rekor David Raya dan Bukayo Saka

Laga ini juga menjadi tonggak sejarah bagi kiper David Raya. Ia mencatatkan penampilan ke-100 bersama Arsenal di Premier League. Luar biasanya, Raya berhasil membukukan clean sheet ke-43 dalam kurun waktu tersebut, sebuah rekor yang melampaui catatan kiper-kiper legendaris Arsenal sebelumnya dalam jumlah laga yang sama.

Sementara itu, Bukayo Saka makin mengukuhkan diri sebagai momok menakutkan bagi Brighton. Golnya kali ini merupakan keterlibatan gol kelimanya dalam enam kunjungan terakhir ke Amex Stadium.

Klasemen dan Agenda Selanjutnya

Dengan tambahan tiga poin ini, Arsenal kini mengoleksi 67 poin dari 29 pertandingan, unggul tujuh poin dari pesaing terdekatnya di klasemen sementara. Peluang The Gunners untuk mengakhiri puasa gelar liga selama lebih dari dua dekade makin terbuka lebar dengan sembilan laga tersisa.

Setelah laga ini, Arsenal akan mengalihkan fokus ke ajang Piala FA pada akhir pekan melawan Mansfield Town, sebelum bertolak ke Jerman untuk menghadapi Bayer Leverkusen di babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan.

Susunan Pemain

Brighton: Bart Verbruggen; Igor Julio, Jan Paul van Hecke, Pervis Estupinan, Joel Veltman; Carlos Baleba, Wieffer; Diego Gomez, Georginio Rutter, Jack Hinshelwood; Danny Welbeck.

Arsenal: David Raya; William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Odegaard, Thomas Partey; Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard.